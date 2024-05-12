Полиция обнаружила у мужчины наркотики; его приговорили к реальному тюремному сроку

Мужчина обвиняется в том, что вместе со своей супругой, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в группе лиц по предварительному сговору незаконно приобрел, хранил и перевозил без цели сбыта более 8,5 граммов и 3,6 миллилитров психотропного вещества амфетамин.

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного процесса и обвинительного заключения, обвиняемый вместе с супругой незаконно приобрел без цели сбыта вышеуказанные психотропные вещества, которые, упакованные в полимерные пакеты и полимерные шприцы, хранились в его доме в Талси до тех пор, пока их не обнаружила и не изъяла полиция.

Также обвиняемый перевозил некоторые из упомянутых психотропных веществ, храня их в карманах одежды.

Мужчина ранее был судим за кражу.

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