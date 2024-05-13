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День матери, "Евровидение", северное сияние и другие события на фото звезд

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Эти выходные у знаменитостей прошли невероятно насыщенно!

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