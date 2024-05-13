Как сохранить соус песто свежим? Есть один секрет

Рецептов песто немало. В классическом варианте его готовят из свежего базилика с кедровыми орешками, чесноком, солью, пармезаном и хорошим оливковым маслом. Но есть и другие вариации: например, с вялеными помидорами и черемшой.

Однако те, кто когда-нибудь готовил песто самостоятельно, вероятно, замечали, что соус теряет цвет и становится коричневатым вскоре после того, как его извлекли из кухонного комбайна.

Несмотря на то, что песто достаточно легко приготовить, соус требует особого подхода, чтобы сохранить приятный зеленый оттенок.

Потемнение вызвано химической реакцией. Измельчение базилика высвобождает фермент, который вызывает окисление, когда клетки растения вступают в контакт с воздухом. Этот процесс затрагивает все, от бананов до авокадо, и обычно замедляется небольшой кислотностью. Но если вы планируете хранить песто, сока лимона может оказаться недостаточно, чтобы он сохранил ярко-зеленый цвет. Вместо этого возьмите бутылку хорошего оливкового масла.

Чтобы песто не изменил цвет и не засох, налейте сверху тонкий слой оливкового масла так, чтобы оно покрыло всю поверхность. Масло будет действовать как своего рода герметик/консервант, предотвращая окисление соуса.

Купленный в магазине песто после открытия банки также следует полить слоем оливкового масла, чтобы он не подсох и не испортился.

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