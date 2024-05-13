На 9% сократилось количество людей, ограничивающих ежедневное потребление соли

Меньше соли в пищу потребляют пожилые люди и женщины

Данные опроса показывают, что больше всего потребление соли в пищу ограничивают пожилые люди старше 65 лет (41%) и женщины (34%). В свою очередь меньше всего внимание этому уделяют жители с основным образованием (16%), мужчины (21%), молодежь в возрасте от 18 до 25 лет (22%) и жители, ведущие нездоровый образ жизни в целом (22%).

"К сожалению, мы склонны уделять больше внимания здоровому питанию и образу жизни только, когда уже появились первые проблемы со здоровьем. Соль также значительно меньше употребляют только после 65 лет, когда возможно уже наблюдается повышенное артериальное давление и другие недуги. В свою очередь, эта проблема никак не затрагивает молодежь, хотя, учитывая склонность молодежи все больше употреблять в пищу различные фаст-закуски и полуфабрикаты, обычно содержащие повышенное количество соли, именно этой группе населения следует уделять больше внимания количеству потребляемой соли. Чтобы снизить потребление соли, рекомендуется включать в ежедневное меню больше свежих фруктов и овощей, заменять готовые блюда и полуфабрикаты свежими, а при приготовлении выбирать другие специи, например зелень или сок лимона," – говорит Аманда Озолиня.

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" – это обширное ежегодное исследование самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.

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