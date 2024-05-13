На 9% сократилось количество людей, ограничивающих ежедневное потребление соли

Хотя соль в определенных дозах необходима нашему организму, большая часть населения потребляет ее в своем рационе в чрезмерных количествах, тем самым значительно повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, рафинированная соль, которую сегодня в основном используют в производстве продуктов питания, не является той солью, которая жизненно необходима организму. Данные последнего исследования Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka показывают, что 28% респондентов стараются ограничивать ежедневное потребление соли, однако это на 9% меньше, чем год назад, и является самым низким показателем за последние семь лет.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослый человек должен потреблять менее пяти граммов или неполную чайную ложку соли в день, а дети до 15 лет — еще меньше. Данные исследований показывают, что примерно 70% населения Латвии употребляют соль в чрезмерных количествах, а среднее потребление соли вдвое превышает норму, а именно, около 11 граммов в день.
Повышает артериальное давление, вызывает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Чрезмерное потребление соли повышает кровяное давление, что, в свою очередь, способствует развитию различных сердечно-сосудистых заболеваний, что является одной из основных причин смертности в Латвии. Поскольку натрий удерживает жидкость в организме, в различных частях тела могут возникнуть отеки, а также может развиться нарушение функции почек – они попытаются вывести лишнюю соль из организма, но их возможности ограничены.
"Соль добавляют в ряд продуктов питания, которые мы употребляем ежедневно - в хлеб, колбасу, консервы, молочные продукты и даже к сырому мясу - поэтому стоит обращать внимание на количество добавленной соли, указанное на упаковке. Если мы едим продукт, в который уже добавлена соль, добавлять эту специю не рекомендуется. Существует ошибочное мнение, что еда без соли безвкусна, но на самом деле высокое потребление соли притупляет наши вкусовые рецепторы, в результате чего мы больше не можем ощущать нюансы вкуса. Сократив потребление соли в течение всего нескольких недель, вы сможете почувствовать разницу и не будете хотеть соли так, как раньше. Изменение привычек обязательно окажет положительное влияние также и на общее состояние организма", – рекомендует сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня
Меньше соли в пищу потребляют пожилые люди и женщины
Данные опроса показывают, что больше всего потребление соли в пищу ограничивают пожилые люди старше 65 лет (41%) и женщины (34%). В свою очередь меньше всего внимание этому уделяют жители с основным образованием (16%), мужчины (21%), молодежь в возрасте от 18 до 25 лет (22%) и жители, ведущие нездоровый образ жизни в целом (22%).
"К сожалению, мы склонны уделять больше внимания здоровому питанию и образу жизни только, когда уже появились первые проблемы со здоровьем. Соль также значительно меньше употребляют только после 65 лет, когда возможно уже наблюдается повышенное артериальное давление и другие недуги. В свою очередь, эта проблема никак не затрагивает молодежь, хотя, учитывая склонность молодежи все больше употреблять в пищу различные фаст-закуски и полуфабрикаты, обычно содержащие повышенное количество соли, именно этой группе населения следует уделять больше внимания количеству потребляемой соли. Чтобы снизить потребление соли, рекомендуется включать в ежедневное меню больше свежих фруктов и овощей, заменять готовые блюда и полуфабрикаты свежими, а при приготовлении выбирать другие специи, например зелень или сок лимона," – говорит Аманда Озолиня.
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" – это обширное ежегодное исследование самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.
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