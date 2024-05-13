На выборах в Каталонии победили социалисты. Это удар по движению за независимость от Испании

Социалистическая партия Каталонии (PSC), которую возглавляет бывший министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, получает 42 места в каталонском парламенте по итогам подсчета почти 100% голосов.

В ходе предвыборной кампании вопрос о взаимоотношениях Каталонии с Мадридом ушел на второй план — на первый вышли более актуальные местные проблемы, такие как жилищный кризис в регионе.

Партия «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya), которую возглавляет бывший глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, заняла второе место и получает 35 мест в парламенте. Это основная сила, выступающая за независимость региона.

Однако в целом националистические партии потеряли поддержку — они больше не контролируют региональный парламент, и результаты выборов стали ударом для движения за независимость.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

По данным Института статистики каталонского правительства, уровень поддержки независимости Каталонии среди местных жителей снизился с 49% в 2017 году до 42%.