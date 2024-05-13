Фото В Плявниеках задержаны наркодилеры: изъято почти семь килограммов веществ

Так, 9 мая в рижском микрорайоне Плявниеки полиция задержала двух мужчин 1974 года рождения в связи с возможной реализацией наркотических и психотропных веществ. В рамках уголовного процесса полиция провела пять обысков - как по месту жительства мужчин, так и в автомобилях.

Всего было изъято почти семь килограммов наркотических и психотропных веществ - более килограмма синтетических кристаллов, почти четыре килограмма наркотиков метамфетаминовой группы, а также синтетический героин и изотонитазен, который на жаргоне наркоманов называют "шора" - это очень сильный и особенно опасный синтетический опиоид.

Все изъятые наркотические средства и психотропные вещества будут подвергнуты экспертизе для определения их точного веса и состава. Также было изъято 4080 евро наличными и два автомобиля - BMW и Audi.

По данному факту возбужден уголовный процесс за несанкционированный сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, с пробационным надзором на срок до трех лет.

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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