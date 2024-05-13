"Давление будет продолжаться": латвийский майор о новом наступлении РФ

Майор подсчитал, что Россия своей активностью пытается растянуть фронт ВСУ и создать благоприятные условия для дальнейших военных действий. Из-за нового наступления украинские силы были вынуждены передислоцировать резервы, чтобы ограничить действия российских военных.

Ссылаясь на сообщения Украины, Слайдиньш отметил, что в наступлении РФ было задействовано не более пяти батальонных тактических боевых групп. В то же время нельзя отрицать наличие у российской армии тактических успехов и новых оккупированных территорий. "Вопрос в том, насколько активно они будут в дальнейшем развивать эти успехи", - добавил Слайдиньш, по мнению которого, россияне не смогут достичь Харькова с ныне развернутыми силами.

Слайдиньш подчеркнул, что все операции российской армии сопровождаются крупными информационными операциями. "В данном случае нападение трактуется как "освобождение" Харькова", - указал эксперт.

Он сослался на предупреждения украинской стороны о том, что три-четыре месяца весенне-летнего периода этого года будут очень тяжелыми, поскольку Россия пытается сделать все, чтобы добиться успеха после "переизбрания" Владимира Путина. "Следует учитывать, что Россия накопила достаточно много сил и ресурсов, а значит - давление будет продолжаться", - добавил эксперт.

Как сообщалось, в начале мая россияне предприняли наземную атаку в Харьковской области, сообщило Министерство обороны Украины. В Генштабе Украины заявили, что ситуация в Харьковской области сложная и российские войска достигли тактического успеха в районе города Волчанска.

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