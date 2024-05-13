Сбегавший из тюрьмы Марис Ковалев получил почти 9 лет за покушение на убийство

Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по приговору, по которому сбежавшему из Рижской центральной тюрьмы и позднее пойманному Марису Ковалеву было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и восемь месяцев за покушение на убийство бывшего сожителя некой женщины. Таким образом, решение вступило в законную силу.
Суд, не назвав имени человека, сообщил LETA, что в дополнение к сроку обвиняемый с учетом общности преступлений и неотбытого ранее наказания также приговорен к пробационному надзору в течение трех лет.
Из решения областного суда следует, что обвиняемый, движимый гневом, решил совершить убийство другого человека. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения он прибыл к месту жительства потерпевшего. Когда входная дверь была открыта, обвиняемый не менее двух раз дотянулся взятым с собой топором для разделки мяса до потерпевшего и пытался ударить его по голове, однако мужчине удалось прикрыть голову рукой, закрыть, а затем и заблокировать дверь.
Потерпевший получил телесные повреждения средней степени тяжести. Позже, находясь в камере временного содержания полиции, обвиняемый разбил кулаками стекло двери.
Оставив без изменения часть приговора суда первой инстанции, которым подсудимый был признан виновным в покушении на убийство, областной суд признал, что полученные по делу доказательства правильно оценены, а также сделаны обоснованные выводы о виновности подсудимого. В оценке суда опровергнута версия подсудимого о том, что он не хотел убивать потерпевшего, не входил в его квартиру и не причинял ему телесных повреждений. Утверждается, что обвиняемый действовал с прямым умыслом, а его целью было именно убийство.
Ранее Latvijas Avīze сообщала, что покушение на убийство было совершено 29 июня 2022 года в рижском микрорайоне Тейка. Согласно обвинительному заключению, Ковалев около 5 часов утра пришел к бывшему сожителю своей тогдашней подруги и позвонил в дверь квартиры. Как только мужчина 1975 года рождения открыл дверь, Ковалев, крича, что собирается его убить, попытался ударить его по голове топором для разделки мяса. Женщина, находившаяся в квартире с потерпевшим, позвонила в полицию, которая заметила нападавшего и задержала его недалеко от места происшествия.
В связи с нападением полиция возбудила уголовное дело как за покушение на убийство, так и за попытку незаконного проникновения в чужое жилище. Ковалев прошел судебно-психиатрическую экспертизу, но особых отклонений от нормы специалисты не нашли.
Вскоре после этого против Ковалева было возбуждено еще одно уголовное дело за то, что, находясь в следственном изоляторе полицейского участка, он разбил армированное стекло, умышленно повредив чужое имущество. Мужчина ранее был судим за грабеж, кражу и другие преступления. В целях безопасности все это время он находился под стражей.
В Рижском городском суде находится еще одно дело, по которому обвиняется Ковалев, а также Руслан Гузяков. Их обвиняют по статье о краже или мошенничестве в небольшом размере. В настоящее время рассмотрение дела отложено, поскольку Гузяков объявлен в розыск.
23 июля 2023 года Ковалев сбежал из Центральной тюрьмы Риги, но уже через несколько часов его арестовали на Саркандаугаве. По факту побега заключенного было возбуждено и передано в суд уголовное дело.
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