Сбегавший из тюрьмы Марис Ковалев получил почти 9 лет за покушение на убийство

Ранее Latvijas Avīze сообщала, что покушение на убийство было совершено 29 июня 2022 года в рижском микрорайоне Тейка. Согласно обвинительному заключению, Ковалев около 5 часов утра пришел к бывшему сожителю своей тогдашней подруги и позвонил в дверь квартиры. Как только мужчина 1975 года рождения открыл дверь, Ковалев, крича, что собирается его убить, попытался ударить его по голове топором для разделки мяса. Женщина, находившаяся в квартире с потерпевшим, позвонила в полицию, которая заметила нападавшего и задержала его недалеко от места происшествия.

В связи с нападением полиция возбудила уголовное дело как за покушение на убийство, так и за попытку незаконного проникновения в чужое жилище. Ковалев прошел судебно-психиатрическую экспертизу, но особых отклонений от нормы специалисты не нашли.

Вскоре после этого против Ковалева было возбуждено еще одно уголовное дело за то, что, находясь в следственном изоляторе полицейского участка, он разбил армированное стекло, умышленно повредив чужое имущество. Мужчина ранее был судим за грабеж, кражу и другие преступления. В целях безопасности все это время он находился под стражей.

В Рижском городском суде находится еще одно дело, по которому обвиняется Ковалев, а также Руслан Гузяков. Их обвиняют по статье о краже или мошенничестве в небольшом размере. В настоящее время рассмотрение дела отложено, поскольку Гузяков объявлен в розыск.

23 июля 2023 года Ковалев сбежал из Центральной тюрьмы Риги, но уже через несколько часов его арестовали на Саркандаугаве. По факту побега заключенного было возбуждено и передано в суд уголовное дело.

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