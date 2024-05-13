Центр государственного языка (VVC) не поддерживает намерение общественного СМИ Rus.LSM проводить предвыборные дебаты в Европарламент (ЕП) на русском языке, сообщили в VVC, сообщает Rus.LSM.lv.
Ссылаясь на план действий Rus.LSM по выборам в Европарламент, в котором на 3, 4, 5 и 6 июня намечены дебаты на русском языке, VVC считает, что такой план в корне противоречит статусу госязыка, установленного Конституцией, и его роли в интеграции общества.
VVC утверждает, что немотивированное использование любого иностранного языка в СМИ происходит только за счет сужения использования латышского языка.
В центре отмечают, что подобное предложение пытается придать особое место и значение использованию русского языка и его статусу в Латвии, вступая в резкое противоречие с направлениями государственной языковой политики. В Конституции и Законе о государственном языке четко указано, что русский язык на территории Латвии является иностранным.
Использование русского языка в предвыборной агитации перед выборами в Европарламент является явным поощрением двуязычия и разделением публичного информационного пространства, утверждают в VVC.
Согласно плану работы Rus.LSM.lv, дебаты кандидатов в ЕП на русском должны выйти в эфир 3, 4, 5 и 6 июня. В каждом раунде должны принять участие представители четырех списков.
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