Ссылаясь на план действий Rus.LSM по выборам в Европарламент, в котором на 3, 4, 5 и 6 июня намечены дебаты на русском языке, VVC считает, что такой план в корне противоречит статусу госязыка, установленного Конституцией, и его роли в интеграции общества.

VVC утверждает, что немотивированное использование любого иностранного языка в СМИ происходит только за счет сужения использования латышского языка.

В центре отмечают, что подобное предложение пытается придать особое место и значение использованию русского языка и его статусу в Латвии, вступая в резкое противоречие с направлениями государственной языковой политики. В Конституции и Законе о государственном языке четко указано, что русский язык на территории Латвии является иностранным.

Использование русского языка в предвыборной агитации перед выборами в Европарламент является явным поощрением двуязычия и разделением публичного информационного пространства, утверждают в VVC.

Согласно плану работы Rus.LSM.lv, дебаты кандидатов в ЕП на русском должны выйти в эфир 3, 4, 5 и 6 июня. В каждом раунде должны принять участие представители четырех списков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!