В ТЦ Origo прошла эвакуация

В связи с чрезвычайной ситуацией посетителей и сотрудников попросили покинуть здание.

Также были эвакуированы помещения бизнес-центра Origo One.

TVNET связался с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD), где заявили, что вызов в торговый центр получен не был.

По наблюдения TVNET, вскоре после 19:30 центр продолжил работу в привычном режиме.

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