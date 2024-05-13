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В ТЦ Origo прошла эвакуация

rus.tvnet.lv
Обновлено 13 мая 2024, 21:14
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Бизнес-центра Origo One на улице Сатеклес
Бизнес-центра Origo One на улице Сатеклес Фото: Sintija Zandersone/LETA

Вечером в понедельник, 13 мая, незадолго до 19:00 в торговом центре Origo сработала сигнализация.

В связи с чрезвычайной ситуацией посетителей и сотрудников попросили покинуть здание.

Также были эвакуированы помещения бизнес-центра Origo One.

TVNET связался с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD), где заявили, что вызов в торговый центр получен не был.

По наблюдения TVNET, вскоре после 19:30 центр продолжил работу в привычном режиме.

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