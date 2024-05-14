Россия открыла Харьковский фронт. Почему это произошло и что будет дальше

Замена командующего

На то, что оборона Харьковщины пошла не по плану, может указывать внезапная смена командующего на этом направлении.

Новым руководителем оперативно-тактической группировки войск «Харьков» вместо Юрия Галушкина стал генерал Михаил Драпатый. Источники Би-би-си в ВСУ подтвердили эту информацию.

В прошлом году он командовал оперативной группировкой «Каховка» на правобережье Херсона, а затем пошел на повышение в Генштаб.

«Просто так командующих не меняют. Значит, обнаружены недостатки», — отмечает израильский военный эксперт Давид Гендельман в разговоре с Украинской службой Би-би-си.

Украинский аналитик из группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец на своей странице в фейсбуке выразил мнение, что предыдущий командующий ОТГВ «Харьков» был снят с должности именно потому, что не организовал должным образом огневое прикрытие полосы обеспечения на переднем крае обороны.

Это позволило российским войскам довольно быстро и без препятствий продвинуться вглубь украинской территории на несколько километров и оккупировать приграничные села.

Военный эксперт и историк Михаил Жирохов уверен, что новый командующий Михаил Драпатый изменит подход к обороне на этом участке.

По его данным, для этого в распоряжение ОТГВ уже выделили несколько свежих бригад ВСУ. О вводе резервов говорит и генштаб. А некоторые подразделения, например, 3-я штурмовая бригада ВСУ, уже публично сообщили о передислокации на Харьковщину.