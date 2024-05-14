CIT: Вероятно, дом в Белгороде был разрушен боеприпасом РФ

Проанализировав фото- и видеоматериалы из Белгорода, расследователи пришли к выводу, что с большой вероятностью попадание в дом произошло с северо-востока. По словам Левиева, на такое направление удара указывает в том числе то, что окна в здании выбиты с северо-восточной стороны и остались целыми с противоположной, обращенной в сторону Украины. "Версия о том, что ракета от украинской "Точки-У" могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной", - подчеркнул основатель CIT.