СБУ: спецслужбы РФ планировали теракты в Киеве 9 мая

Российские спецслужбы планировали совершить серию терактов в Киеве 9 мая, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуре Украины.
Подозреваемые, действуя по заданию представителя российской военной разведки ГРУ, планировали заложить бомбы в трех торговых центрах столицы и в автомобиле, припаркованном возле популярного кафе в Киеве, установило следствие.
Служба безопасности Украины задержала подозреваемых на парковке возле одного из торговых центров, где подозреваемые планировали заложить бомбы. Все 15 бомб, которые были замаскированы под продукты питания, были обнаружены и обезврежены, подчеркнули в СБУ.
Следствие пришло к выводу, что теракты координировал офицер российских спецслужб Юрий Сизов. Он лично инструктировал завербованных агентов и даже записывал видеоинструкции по установке бомб.
Сизов также несет ответственность за неудавшуюся диверсию в феврале во Львовской области. Тогда Служба безопасности Украины приняла превентивные меры и предотвратила взрывы.
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