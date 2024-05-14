Новая схема мошенничества: от имени телефонного оператора рассылают фейковые сообщения

В последнее время активизировались мошенники, звонящие и отправляющие от имени оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT) сообщения, в том числе текстовые сообщения, сообщения iMessage и WhatsApp, с поддельными ссылками, которые могут содержать вредоносное ПО или предназначены для обмана клиентов с целью завладения их личными данными, сообщили агентству LETA в LMT.
Несколько клиентов получили сообщение о том, что их подписка приостановлена и для ее возобновления необходимо воспользоваться прикрепленной ссылкой.
В LMT подчеркнули, что компания не рассылает подобные сообщения.
"Без запроса клиента мы не будем отправлять сообщение с прикрепленной ссылкой, ведущей на сайт для ввода персональных данных клиента. Призываем вас быть осторожными, если вы заметите, что прикрепленная ссылка содержит цифры, подозрительные знаки и слова", - рассказала представитель мобильной сети LMT Илзе Саулите.
Она также подчеркивает, что сообщения отправляются клиентам на латышском языке со всеми знаками долготы и мягкости, поэтому она просит людей быть осторожными, если они получают сообщение с большим количеством грамматических ошибок.
Саулите призывает клиентов LMT мыслить критически, не открывать подозрительные ссылки и в случае сомнений, прежде чем предпринимать какие-либо действия, обращаться к консультантам клиентов LMT, написав по адресу info@lmt.lv или позвонив по бесплатному номеру 80768076.
Информация Firmas.lv показывает, что в прошлом году компания LMT работала с оборотом 310,269 млн евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 0,6% и составила 32,069 млн евро.
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