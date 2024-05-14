Новая схема мошенничества: от имени телефонного оператора рассылают фейковые сообщения

Несколько клиентов получили сообщение о том, что их подписка приостановлена и для ее возобновления необходимо воспользоваться прикрепленной ссылкой.

В LMT подчеркнули, что компания не рассылает подобные сообщения.

"Без запроса клиента мы не будем отправлять сообщение с прикрепленной ссылкой, ведущей на сайт для ввода персональных данных клиента. Призываем вас быть осторожными, если вы заметите, что прикрепленная ссылка содержит цифры, подозрительные знаки и слова", - рассказала представитель мобильной сети LMT Илзе Саулите.

Она также подчеркивает, что сообщения отправляются клиентам на латышском языке со всеми знаками долготы и мягкости, поэтому она просит людей быть осторожными, если они получают сообщение с большим количеством грамматических ошибок.

Саулите призывает клиентов LMT мыслить критически, не открывать подозрительные ссылки и в случае сомнений, прежде чем предпринимать какие-либо действия, обращаться к консультантам клиентов LMT, написав по адресу info@lmt.lv или позвонив по бесплатному номеру 80768076.

Информация Firmas.lv показывает, что в прошлом году компания LMT работала с оборотом 310,269 млн евро, что на 6,7% больше, чем годом ранее, а прибыль концерна выросла на 0,6% и составила 32,069 млн евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!