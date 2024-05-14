Из таллиннского торгового центра вор утащил в чемодане унитаз

В понедельник, 13 мая, утром уборщица пошла чистить санузлы в одном из торговых центров Таллинна, и увидела странное зрелище - из одной из кабинок исчез унитаз. Вор аккуратно снял его со стены, заменив пластиковым ведром.

Сотрудники службы безопасности Forus приступили к анализу видеозаписей, чтобы выяснить, как инцидент остался незамеченным. Просмотр записей камер видеонаблюдения показал, что вор вошел в торговый центр с пустым, легким черным чемоданом, а вышел уже с тяжелым.

В работе службы безопасности ежедневно происходят различные инциденты, но многолетние сотрудники Forus не припомнят ничего подобного в своей практике.

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