Рейтинги партий: в лидеры вышли Национальное объединение и СЗК

В апреле лидерскую позицию уже второй месяц заняло НО, поддержка которого не изменилась - 8,1%. На второе место рейтинга вышел СЗК с поддержкой в размере 7,6% избирателей, что на 0,6% больше, чем в марте. В свою очередь третье место заняло "Новое Единство" - в марте за него были готовы голосовать 7,8% граждан Латвии, а в апреле - всего 7,2% опрошенных.

Четвертое место заняла партия "Латвия на первом месте", получившая в апреле поддержку 6,6% избирателей, что на 0,8% меньше, чем в марте. В свою очередь пятое место в рейтинге заняли обладатели второго места в мартовском рейтинге "Прогрессивные", заручившиеся в апреле поддержкой 6,5% респондентов.

За "Согласие" в апреле проголосовали бы 5,8% опрошенных, что на 0,8% больше, чем в марте, за "Объединенный список" - 5%, за "Стабильности!" - 4%, что на 1,5% меньше, чем в марте. В свою очередь "Суверенная власть" получила поддержку 2,6% опрошенных, что больше, чем в марте, когда поддержка составляла 2%.

Далее следуют Новая консервативная партия (1,6% опрошенных), объединение "За" (1,4%), "Для развития Латвии" (1,2%) и Pamats LV (1%). В свою очередь за "Платформа 21" свои голоса готовы отдать лишь 0,2% опрошенных, тогда как почти полтора процента проголосовали бы за другие партии.

В апреле до 28,3% выросло число людей, которые не решили, за кого бы голосовали, однако снизилось и число людей, которые в ходе опроса указали, что не пошли бы на выборы. В марте таких было 13%, в апреле - 11,6%.

Эти данные также были пересчитаны с учетом того, сколько сторонников каждой партии готовы участвовать в выборах. Если пересчитать таким образом, в Сейм вошли бы восемь партий - Национальное объединение, "Новое Единство", СЗК, "Прогрессивные", "Латвия на первом месте", "Согласие", "Объединенный список" и "Стабильности!".

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