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Под Валкой поезд насмерть сбил парня 2006 года рождения из Эстонии

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

Вечером в понедельник, 13 января, под Валкой произошел несчастный случай, закончившийся летально - под колесами пассажирского поезда погиб молодой человек 2006 года рождения из Эстонии, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Трагедия произошла в отдаленном месте недалеко от улицы Гауяс, в 500 метрах от Лугажской железнодорожной станции.

Почему молодой человек находился на рельсах, неизвестно.

"Произошел наезд на находившегося на рельсах пешехода. Гражданин Эстонии 2006 года рождения погиб на месте происшествия. В данный момент выясняются причины происшествия", - указали передаче в полиции.

Предприятие Pasažieru vilciens указало, что в результате происшествия изменений в курсировании других поездов не было.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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