Под Валкой поезд насмерть сбил парня 2006 года рождения из Эстонии

Вечером в понедельник, 13 января, под Валкой произошел несчастный случай, закончившийся летально - под колесами пассажирского поезда погиб молодой человек 2006 года рождения из Эстонии, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Трагедия произошла в отдаленном месте недалеко от улицы Гауяс, в 500 метрах от Лугажской железнодорожной станции.
Почему молодой человек находился на рельсах, неизвестно.
"Произошел наезд на находившегося на рельсах пешехода. Гражданин Эстонии 2006 года рождения погиб на месте происшествия. В данный момент выясняются причины происшествия", - указали передаче в полиции.
Предприятие Pasažieru vilciens указало, что в результате происшествия изменений в курсировании других поездов не было.
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