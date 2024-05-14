Под Валкой поезд насмерть сбил парня 2006 года рождения из Эстонии

Трагедия произошла в отдаленном месте недалеко от улицы Гауяс, в 500 метрах от Лугажской железнодорожной станции.

Почему молодой человек находился на рельсах, неизвестно.

"Произошел наезд на находившегося на рельсах пешехода. Гражданин Эстонии 2006 года рождения погиб на месте происшествия. В данный момент выясняются причины происшествия", - указали передаче в полиции.

Предприятие Pasažieru vilciens указало, что в результате происшествия изменений в курсировании других поездов не было.

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