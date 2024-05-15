Последнее китайское предупреждение Байдена. США начали новый этап торговой войны с Китаем

«США совершают одну ошибку за другой, — сказал представитель китайского МИДа Линь Цзянь. — Мы призываем США отменить все дополнительные тарифы в отношении Китая и не вводить новые. Китай примет все необходимые меры для защиты своих прав и интересов».

Символический шаг

Однако эксперты назвали этот раунд повышения пошлин символическим. По их мнению, он направлен на внутреннюю аудиторию в преддверии ноябрьских президентских выборов, и практически не скажется на объемах торговли между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китай - главный экспортер и производитель электромобилей в мире. Машины BYD ждут отгрузки на экспорт в порту Шэньчжэня 13 мая 2024 года Фото: VCG/Getty Images

США импортировали в прошлом году товаров из Китая почти на 430 млрд долларов. Введенные при Трампе тарифы уже затрагивают больше половины этого импорта — примерно на 230 млрд долларов.

Новый раунд повышения касается лишь 18 млрд долларов импорта, к тому же не все меры вступят в силу сразу, некоторые отложены до 2026 года.

Самая громкая из них — 100% пошлина на электромобили — и вовсе никак не скажется на импорте чисто китайских марок, поскольку он был ничтожен и с предыдущим тарифом в 27,5%. К тому же китайцы стремятся выходить на американский рынок через локализацию сборки машин в Мексике и других странах, с которыми у США есть соглашения о беспошлинной торговле.

Трамп против

Но главное — байденовские пошлины ничто по сравнению с обещанными Трампом.