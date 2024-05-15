Путин назначил на должности министров нового правительства РФ

Свои портфели сохранили глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин, министр цифрового развития Максут Шадаев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Новые назначенцы - глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев (ранее - губернатор Кемеровской области), глава Минтранса Роман Старовойт (ранее - губернатор Курской области), министр промышленности и торговли Антон Алиханов (до сих пор возглавлявший Калининградскую область), министр спорта Михаил Дегтярев (ранее - губернатор Хабаровского края) и министр сельского хозяйства Оксана Лут (ранее - первый замминистра).

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