Фактомат Украинские музыканты прославляли фашизм на "Евровидении"?

Хотя конкурс песни "Евровидение" завершился, страсти и скандалы вокруг него не утихают. Конкурс до сих пор находится в поле зрения кремлевской пропаганды, и в течение недели "Евровидения" распространялись различные фейковые новости, связанные с конкурсом и представителями Украины на нем.
Пропагандистские сети Кремля задействовали свои "армии ботов", распространив несколько сообщений о том, что "Евровидение" в Украине используется с целью отмывания денег", а также что "украинские представители на "Евровидении" прославляют фашизм". Эти фейковые сообщения были связаны с попытками России дискредитировать Украину и помешать ей получить высокое место на конкурсе, заключил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
Незадолго до конкурса в соцсетях распространилась новость о том, что Украина использует конкурс как прикрытие для отмывания денег. Среди российских пропагандистов популярно было сообщение о том, что "президент Украины Владимир Зеленский лично выделил 11 миллионов гривен (257 тысяч евро) на проведение национального отбора, несмотря на то, что Украину раздирает война".
На самом деле Зеленский не имеет никакого отношения к национальному отбору Украины на "Евровидение", поскольку в этом песенном конкурсе участвуют вещатели, имеющие лицензию Европейского вещательного союза (EBU). Украину на "Евровидении" представляет Украинская общественная телерадиокомпания, или "Суспільне", которая организует нацотбор на "Евровидение" за счет собственного бюджета, не получая "личного благословения" от президента.
Хотя отбор Украины на "Евровидение" обошелся в несколько миллионов гривен, представители Украины на конкурсе - певица Джерри Хейл (Jerry Heil) и рэпер alyona alyona - приняли участие в нескольких благотворительных акциях по всей Европе. Например, вскоре после победы в нацотборе они выступили на благотворительном концерте в Литве, на котором было собрано восемь миллионов евро пожертвований.
Обе артистки помогли собрать пять миллионов гривен на восстановление разрушенной россиянами школы в Днепре, при этом украинские власти подчеркивают, что нацотбор на "Евровидение" в каком-то смысле помог привлечь в Украину гораздо больше средств, чем его стоимость.
Еще до "Евровидения" в соцсетях распространилось сообщение о том, что Джерри Хейл открыто поддерживает нацизм.
"Это все потому, что Хейл разместила в своем профиле в TikTok видео, где она поет в свитере с надписью Banderaciaga. Особенно это возмутило поляков, которые считают Степана Бандеру виновным в польском геноциде", - сообщает Центр стратегических коммуникаций Украины.
Позже эти сообщения использовала российская пропаганда, которая стала открыто называть Хейл прославителем и сторонником нацизма. В сегодняшней Украине среди прозападных украинцев Степан Бандера считается национальным героем и упорным борцом за свободу против советской оккупации, поэтому в западной части Украины Бандере выражают большое уважение. Ближе к востоку страны, где больше веры в советский взгляд на историю, Бандеру считают пособником нацистов.
Хотя личность Бандеры в истории очень противоречива, в то время, когда Украина борется за независимость и существование, миллионы украинцев видят в Бандере бойца, который когда-то делал то, что делают сейчас украинские солдаты - боролся против российского владычества, и это не имеет ничего общего с прославлением нацизма.
Российская пропаганда не пощадила и рэпера alyona alyona (настоящее имя Алена Савраненко), распространяя различные уничижительные видеоматериалы, подчеркивая ее лишний вес и внешний вид. Эти сообщения были распространены с использованием в качестве иллюстрации видео с репетиции полуфинала "Евровидения", на котором Алена зацепилась за конструкцию сцены и упала.
Хотя Россия не участвовала в "Евровидении" последние три года, российская пропаганда продолжает уделять этому событию активное внимание. В сообщениях пропагандистов преобладает тезис о том, что "Слава Богу, у России хватило ума покинуть "больной" западный мир" и что "уход с "Евровидения" лишь доказывает, что Россия придерживается здравого смысла, потому что в Европе его не осталось, поскольку в этом мероприятии участвуют только психически больные люди".
На самом деле Россия не отказалась от участия в "Евровидении" сама, а была выгнана после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Тем временем в РФ все еще много людей, которые следят за конкурсом. Российская пропаганда пытается доказать, что такая изоляция на самом деле является "уклонением от пули, которая разрушит традиционные ценности".
Интересно, что российские пропагандисты называли "Евровидение" "опасным" еще с середины 2000-х, поскольку оно "угрожает традиционным ценностям России, а разнообразие самовыражения в конкурсе является неприемлемым". Хорошим примером является "Евровидение" 2008 года, когда еще до конкурса российская пропаганда заявила, что "это шоу является доказательством конца человечества", хотя именно в том году победу одержал представитель России Дима Билан, которого подозревают в гомосексуальности.
Учитывая демонизацию Россией всего, что связано с Западом и Украиной, несколько российских чиновников заявили, что "чтобы выиграть "Евровидение", нужно быть мужчиной в платье или украинцем, потому что это единственный способ".
Глядя на прошлогодних представителей конкурса, становится ясно, что это неправда, ведь в 2019 году в "Евровидении" победил Дункан Лоуренс из Нидерландов, который исполнил композицию, сидя в повседневной мужской одежде за роялем, в 2021 году лучшей была признана рок-группа из Италии - музыканты-мужчины не были одеты в платья, в 2022 году конкурс выиграла украинская группа Kalush Orchestra, а в прошлом году - шведская представительница Лорин - женщина, которая даже не была одета в платье.
Особой "вишенкой на торте" российской пропаганды стала не только победа швейцарской певицы, но и третье место, завоеванное представителями Украины, что доказывает, что пожелания России относительно Украины не услышаны в Европе. Представители Украины завоевали высокое третье место, а также признание Европы за упорство и мужество на высоком уровне показать Европе даже во время войны, что Украина была, есть и будет, в то время как самой России приходится сталкивается со все большей изоляцией и осуждением.
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