Хотя личность Бандеры в истории очень противоречива, в то время, когда Украина борется за независимость и существование, миллионы украинцев видят в Бандере бойца, который когда-то делал то, что делают сейчас украинские солдаты - боролся против российского владычества, и это не имеет ничего общего с прославлением нацизма.

Российская пропаганда не пощадила и рэпера alyona alyona (настоящее имя Алена Савраненко), распространяя различные уничижительные видеоматериалы, подчеркивая ее лишний вес и внешний вид. Эти сообщения были распространены с использованием в качестве иллюстрации видео с репетиции полуфинала "Евровидения", на котором Алена зацепилась за конструкцию сцены и упала.

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Хотя Россия не участвовала в "Евровидении" последние три года, российская пропаганда продолжает уделять этому событию активное внимание. В сообщениях пропагандистов преобладает тезис о том, что "Слава Богу, у России хватило ума покинуть "больной" западный мир" и что "уход с "Евровидения" лишь доказывает, что Россия придерживается здравого смысла, потому что в Европе его не осталось, поскольку в этом мероприятии участвуют только психически больные люди".