Минобороны рассказало, как действовать в случае оккупации

Помочь положить конец оккупации можно, используя ненасильственные методы сопротивления, организованное и систематическое сопротивление врагу, утверждается в подготовленных материалах.

Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться, чтобы действия были эффективными. Во-первых, не сотрудничайте с оккупационными силами - не предоставляйте им информацию и не участвуйте в публичных собраниях или мероприятиях, организованных оккупантами.

"Помните, что гуманитарная помощь от агрессора является частью информационных операций гибридной войны. Таким образом, они хотят спроецировать миру положительный образ, что не соответствует действительности", - говорится в руководстве.

Во-вторых, нельзя позволять использовать себя в качестве дополнительной рабочей силы на строительстве оборонных объектов и т. п. В-третьих, необходимо соблюдать законы Латвии, а не законы, установленные оккупационными силами.

Вы не должны позволять провоцировать себя на насильственные действия. Эксперты рекомендуют выявить нарушения прав человека и конституционных ценностей. Делать это следует только в том случае, если это безопасно, то есть тайно снимать нарушения и передавать доказательства латвийским правоохранительным органам и международным организациям.

В руководстве также рекомендуется помогать людям, пострадавшим от насилия, и не давать интервью представителям оккупационной власти, а также не позволять им снимать или фотографировать вас.

Как сообщалось, во вторник Минобороны запустило информационную кампанию "Вооружайся знаниями". Цель кампании - способствовать развитию культуры готовности к кризису в латвийском обществе, чтобы каждый житель знал, как правильно действовать в различных непредвиденных ситуациях.

В разделе "72 часа" новостного портала Sargs.lv помимо последнего издания буклета "Как действовать в случае кризиса" есть также пособие "Как действовать в случае войны", которое было создано с учетом опыта Украины в борьбе с российской оккупационной армией.

По завершении информационной кампании 15 июня в 14 городах Латвии пройдут информационные мероприятия, организованные Национальными вооруженными силами, где каждый гражданин сможет проверить свои знания о готовности к кризисным ситуациям и способах их преодоления.

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