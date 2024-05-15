Минобороны рассказало, как действовать в случае оккупации

Подготовленное Министерством обороны пособие "Как действовать в случае войны" также содержит рекомендации по действиям на временно оккупированной территории.
Пособие, доступное на портале военных новостей Sargs.lv, состоит из 93 страниц, посвященных различным темам, связанным с действиями в случае войны. Населению даются советы, как действовать, например, во время перестрелки, в зоне боевых действий, как подготовиться к осаде противником, поддерживать отношения между гражданскими лицами и военными, практически помогать в защите страны.
Один из разделов посвящен действиям на временно оккупированной территории. В инструкции отмечается, что во время оккупации территория страны контролируется противником и его представители попытаются утвердиться в качестве официальной власти. Они попытаются завоевать поддержку и доверие местных жителей и держать их в неведении.
Оккупация обычно сопровождается интенсивной пропагандистской кампанией, призывами к измене и насилию над своими, масштабными репрессиями против мирного населения и ростом преступности.
Латвия будет защищаться в любом случае, каким бы непобедимым ни казался враг.
Если страна временно потеряет контроль над частью своей территории, граждане Латвии организуют сопротивление оккупантам на этой территории, утверждается в подготовленном материале.
Руководство советует людям самостоятельно справляться даже в течение длительного времени, если жизненно важные услуги временно недоступны или снижено наличие товаров. Эксперты рекомендуют выяснить, кто будет оказывать первую помощь людям во время оккупации: больница, скорая помощь, служба спасения или кто-то еще.
"Сотрудничайте с другими людьми на оккупированных территориях, которым вы доверяете, чтобы вместе действовать эффективнее. Если возможно, помогите нуждающимся. Позаботьтесь о людях с особыми потребностями, женщинах с детьми и пожилых людях, которые нуждаются в поддержке", - говорится в руководстве.
Если необходимо передвигаться, руководство советует делать это пешком или на велосипеде и по возможности только в светлое время суток.
Также рекомендуется избегать мест, где могут быть мины, например, заброшенных зданий или мостов. В то же время не следует прикасаться к брошенному оружию, боеприпасам или другим неопознанным предметам, поскольку они могут оказаться замаскированными бомбами или представлять опасность другим образом.
Детям нельзя трогать потерянные игрушки и другие привлекательные для них вещи. "Избегайте контактов с солдатами оккупационных сил и не подвергайте свою жизнь опасности провокативным поведением, таким как открытая видеосъемка или фотографирование, нацеливание предмета, похожего на оружие, публичное проявление сопротивления", - говорится в руководстве.
Эксперты советуют не доверять информации в СМИ, которую будут транслировать оккупанты, поскольку эта пропаганда будет создана с целью распространения ложной информации и запугивания. Вместо этого убедитесь, что у вас есть доступ к проверенным источникам информации.
Если во время вооруженного конфликта в стране оказываются разлучены родственники, эксперты рекомендуют информировать об этом гуманитарные организации, такие как Красный Крест, которые помогают людям найти информацию и воссоединить семьи.
Помочь положить конец оккупации можно, используя ненасильственные методы сопротивления, организованное и систематическое сопротивление врагу, утверждается в подготовленных материалах.
Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться, чтобы действия были эффективными. Во-первых, не сотрудничайте с оккупационными силами - не предоставляйте им информацию и не участвуйте в публичных собраниях или мероприятиях, организованных оккупантами.
"Помните, что гуманитарная помощь от агрессора является частью информационных операций гибридной войны. Таким образом, они хотят спроецировать миру положительный образ, что не соответствует действительности", - говорится в руководстве.
Во-вторых, нельзя позволять использовать себя в качестве дополнительной рабочей силы на строительстве оборонных объектов и т. п. В-третьих, необходимо соблюдать законы Латвии, а не законы, установленные оккупационными силами.
Вы не должны позволять провоцировать себя на насильственные действия. Эксперты рекомендуют выявить нарушения прав человека и конституционных ценностей. Делать это следует только в том случае, если это безопасно, то есть тайно снимать нарушения и передавать доказательства латвийским правоохранительным органам и международным организациям.
В руководстве также рекомендуется помогать людям, пострадавшим от насилия, и не давать интервью представителям оккупационной власти, а также не позволять им снимать или фотографировать вас.
Как сообщалось, во вторник Минобороны запустило информационную кампанию "Вооружайся знаниями". Цель кампании - способствовать развитию культуры готовности к кризису в латвийском обществе, чтобы каждый житель знал, как правильно действовать в различных непредвиденных ситуациях.
В разделе "72 часа" новостного портала Sargs.lv помимо последнего издания буклета "Как действовать в случае кризиса" есть также пособие "Как действовать в случае войны", которое было создано с учетом опыта Украины в борьбе с российской оккупационной армией.
По завершении информационной кампании 15 июня в 14 городах Латвии пройдут информационные мероприятия, организованные Национальными вооруженными силами, где каждый гражданин сможет проверить свои знания о готовности к кризисным ситуациям и способах их преодоления.
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