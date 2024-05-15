Си Цзиньпин, что характерно для китайского менталитета, ставит перед собой долгосрочные цели и действует медленно, чтобы растянуть время. На данный момент китайская промышленность работает над тем, чтобы сделать Китай технологически самодостаточным, и поэтому не может дать США поводов для дальнейшего ужесточения ограничений на торговлю и высокие технологии.

Объявленные Белым домом тарифы на китайские электромобили показывают готовность США действовать решительно. Хотя понятно, что объем российско-китайской торговли достиг 240 миллиардов долларов, Пекин умеет считать - экспорт в США составляет 427 миллиардов, а в Евросоюз - 550 миллиардов долларов.

С завершением новой "технологической революции", запланированной Политбюро Коммунистической партии, китайцы не смогут выжить без экспорта товаров на Запад. Данные последних месяцев показывают, что сам Китай стал более осторожным в торговле с Россией - экспорт снизился на 15% в марте и на 13,5% в апреле по сравнению с этими периодами в 2023 году.

Одним из главных признаков того, что Пекин прислушивается к предупреждениям США, является то, что Си обещает и будет продолжать обещать Путину большую и вечную дружбу, но ожидать конкретных действий было бы наивно. Китайский лидер уже сыграл свою роль в европейской миссии на прошлой неделе, когда посетил Белград и Будапешт, пообещав инвестиции в промышленность правительствам Сербии и Венгрии.

Ожидается, что Путин вернется из Пекина не с пустыми руками - переговоры о реализации проекта газопровода "Сила Сибири - 2" все еще продолжаются, и это может позволить России поставлять больше газа в Китай. Неизвестно, будет ли он подписан, но ясно, что Китай не будет против и дальше обещать России, что очень важный для Кремля документ будет подписан "в ближайшее время".

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