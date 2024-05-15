Ответственная комиссия не утвердила законопроект о роспуске Резекненской думы

За законопроект еще предстоит проголосовать Сейму. Как отметил председатель комиссии Олег Буров ("Честь служить Риге"), голосование на парламентских слушаниях в первом чтении ожидается 23 мая.

Если парламент концептуально поддержит законопроект, над ним еще предстоит работать, скорее всего, и во втором, и в третьем чтении.

Как сообщалось, планируется, что этим законом Сейм распустит Резекненскую думу, учитывая, что она допустила нарушения закона об управлении бюджетом и финансами, закона о бюджетах самоуправлений и закона о самоуправлениях, не обеспечив выполнения установленных законами функций и не соблюдя интересы государства и жителей соответствующей административной территории.

В Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) отметили, что что дума продемонстрировала систематическую некомпетентность и предприняла заведомо противоправные действия, связанные с разработкой, принятием и исполнением муниципального бюджета на 2023 год, а также разработкой и принятием бюджета на 2024 год.