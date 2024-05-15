"Если говорить о ситуации в Волчанске, то это правда, что противник пытается закрепиться на севере, в северной части города. Туда идут небольшие группы пехоты, пытаются проникнуть внутрь. Наша задача - уничтожить врага, не дать ему набрать больше сил, не дать ему закрепиться", - сказал Лазуткин.

По его словам, украинские беспилотники и артиллерия работают достаточно эффективно, а когда россияне вводят пехоту, эта техника уничтожается в достаточно большом количестве.

"Сформированы резервы, очень боеспособные части сейчас находятся под Волчанском и держат это направление, но некоторые пехотные группы фактически вошли в город. Сегодня Главнокомандующий доложил о ситуации Президенту. Бои продолжаются, ситуация непростая, сохраняется напряжение, есть тенденция к стабилизации, но тяжелые бои все еще продолжаются", - сказал Лазуткин.

Он отметил, что противник пытается расширить фронт, задача сил обороны - уничтожить оккупанта.

10 мая российские войска начали наступление в Харьковской области и сумели захватить под свой контроль несколько населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия делает все возможное, чтобы не допустить расширения фронта, и начала контратаки.

Галерея: Эвакуация в Харьковской области

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!