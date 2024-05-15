Нет юридического обоснования для роспуска Резекненской думы, заявила Миериня

По ее словам, сегодня комиссия Сейма по государственному управлению и самоуправлениям имела возможность ознакомиться с мнением юридического бюро парламента о том, что не было выявлено существенных нарушений, которые совершались бы неоднократно и систематически, и что поэтому существуют высокие риски обжалования решения о роспуске думы в Конституционном суде.

По словам Миерини, на заседании комиссии представитель Министерства финансов также указал на то, что Резекненская дума добилась значительного прогресса во внесении необходимых уточнений в свои финансовые дела и что у государства нет причин не предоставлять Резекне кредит.

Спикер Сейма подчеркнула, что самым важным в этом вопросе является соблюдение верховенства закона. Представители Министерства охраны окружающей среды и регионального развития не смогли ответить на ее вопрос на заседании комиссии о том, есть ли у самоуправления трудности с выполнением его автономных функций. Нет оснований полагать, что они есть, и нет оснований полагать, что Резекненская дума недееспособна, заявила спикер.