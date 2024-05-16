Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце указала передаче, что в ДТП были вовлечены автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидел мужчина 1972 года рождения, и грузовик Scania, которым управлял мужчина 1989 года рождения.

Водитель Volkswagen не сумел справиться с управлением автомобилем и врезался в грузовик.

Это столкновение оказалось для водителя грузовика смертельным.

По информации VUGD, пожарные спасатели освободили человека из микроавтобуса при помощи гидравлических инструментов, однако медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть пострадавшего.

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