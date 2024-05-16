Путин приехал в Китай укреплять дружбу с Си против США. Он привез с собой почти всех высших чиновников

Прошло два года, и США высказали Китаю претензии именно по этому поводу — что он помогает Кремлю завоевывать Украину и обходить западные санкции. Теперь уже над китайскими банками нависла угроза американских санкций, и они стали осторожнее относиться к российским платежам.

В результате в последние два месяца китайский экспорт в Россию сократился, хотя до сих пор торговля уверенно росла и в прошлом году достигла рекордных 240 млрд долларов.

Вопрос о том, как еще лучше спрятать от американцев финансовые и торговые потоки между Россией и Китаем, наверняка будет поднят на переговорах с российской делегацией.

Чай, концерт и тет-а-тет

Путин и Си — «дорогие друзья». Тут они выпивают во Владивостоке в 2018 году Фото: Reuters

У Путина намечены переговоры с Си в узком формате, в широком и тет-а-тет в среду вечером после концерта, рассказал российским агентствам его помощник Юрий Ушаков.

«Прогуляются по парку рядом с дворцом, попьют чай, очевидно, а затем состоятся неформальные переговоры, — цитирует Ушакова „Интерфакс“. — Важнее всего в Китае попить чай, один на один особенно».

У Путина и Си много общего: оба выстроили авторитарные вертикали власти, оба жестко давят несогласных, оба претендуют на пожизненное правление, оба числят себя собирателями земель.