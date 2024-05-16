Китайские банки массово отказываются принимать платежи из России, и это серьезно угрожает российскому рынку электроники, который критически зависит от импорта китайских технологий.
Уже в мае-июне отдельные российские компании могут столкнуться с дефицитом отдельной техники, что может грозить разрывом договоров и дефицитом техники, пишет The Moscow Times.
По словам нескольких источников, в апреле Россия получила технику, за которую было заплачено еще в феврале. В марте китайские банки прекратили принимать платежи за сервера, компьютеры, системы хранения данных и другое оборудование.
Местные предприятия используют запасы запчастей, которые находятся на складах еще с прошлого года, поэтому производственные процессы не остановились, однако летом могут возникнуть проблемы.
Исследователи из Института финансов при Китайском народном университете в Пекине утверждают, что в марте Китай перестал обрабатывать 80% платежей из России в Китай. Крупнейшие банки задерживают платежи на неделю. Теперь китайские экспортеры обращаются к маленьким банкам и подпольным платежным операторам, а другие вообще отказались от сотрудничества с Россией, пишет Reuters.
По словам источника агентства, предприятия ждут, когда ситуация улучшится. Это потенциально может произойти после визита диктатора Владимира Путина в Китай. Центральный банк РФ ведет переговоры с Пекином, пытаясь договориться хотя бы о частичной разблокировке платежей.
В ходе этих переговоров обсуждается возможность отменить блокировку платежей на товары, которых нет в санкционных списках стран Запада. Однако российский бизнес скептически смотрит на такую вероятность, так как "китайские банки самостоятельно принимают решение по поводу рисков применения вторичных санкций, а также оценивают, насколько экономически рационально продолжать сотрудничество с Россией".
Поставки китайских товаров России из-за платежей продолжают снижаться - в марте падение составило 14,2%, по сравнению с мартом 2023 года, а объем технологического экспорта рухнул на 15,5%.
Китайские товары, по данным Института Гайдара, составляет 43% от общего импорта России, который в прошлом году составил 285 миллиардов долларов. Однако для Китая Россия - рынок вторничного сбыта, так как он составляет лишь 3% от всех поставок.
В торговом обороте Китая преобладают недружественные России страны, что усиливает санкции против России и фактически ограничивает пространство для маневра Китая, угрожая ему вторичными санкциями.
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