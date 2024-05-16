Уже в мае-июне отдельные российские компании могут столкнуться с дефицитом отдельной техники, что может грозить разрывом договоров и дефицитом техники, пишет The Moscow Times.

По словам нескольких источников, в апреле Россия получила технику, за которую было заплачено еще в феврале. В марте китайские банки прекратили принимать платежи за сервера, компьютеры, системы хранения данных и другое оборудование.

Местные предприятия используют запасы запчастей, которые находятся на складах еще с прошлого года, поэтому производственные процессы не остановились, однако летом могут возникнуть проблемы.

Исследователи из Института финансов при Китайском народном университете в Пекине утверждают, что в марте Китай перестал обрабатывать 80% платежей из России в Китай. Крупнейшие банки задерживают платежи на неделю. Теперь китайские экспортеры обращаются к маленьким банкам и подпольным платежным операторам, а другие вообще отказались от сотрудничества с Россией, пишет Reuters.