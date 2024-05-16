В розыск объявлена бывшая директор Рижского 1-го медицинского колледжа Бунга

Бунга объявлена в розыск по второй части 327-й статьи Уголовного закона. За такое преступление ей грозит лишение свободы на срок до одного года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор и общественные работы или денежный штраф с лишением права занимать определенную должность на срок до трех лет.

В суде находится еще одно дело против Бунги о злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Как уже сообщалось, 18 декабря 2017 года Министерство образования и науки отдало распоряжение об увольнении директора колледжа Бунги. Распоряжение было издано на основе принятого Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) решения о применении меры пресечения.

Согласно информации на сайте президента Латвии, в 2009 году Бунга была награждена Крестом Признания IV степени за значительный вклад в развитие латвийской системы профессионального медицинского образования и подготовку молодых специалистов здравоохранения.

Весной 2018 года Госконтроль, ссылаясь на информацию KNAB, сообщил, что в конце 2017 года ведомство возбудило уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением работника Рижского 1-го медицинского колледжа в корыстных целях, поскольку работник использовал несколько номеров в служебной гостинице в Риге по улице Томсона, 39, не платя за них арендную плату.

Аудит Госконтроля установил, что в период с 1 января 2004 года по 14 марта 2018 года сотрудник Рижского 1-го медицинского колледжа не внес арендную плату за частное использование помещений на общую сумму 48 270 евро.

1 июля 2019 года Рижский 1-й медицинский колледж был реорганизован и в дальнейшем существует как агентство Латвийского университета.

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