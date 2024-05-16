Ашераденс: важно понять, как лучше адаптировать налоговую структуру для надежного будущего

"Без изменений в политике это, с одной стороны, окажет негативное влияние на устойчивость наших налоговых поступлений, а с другой стороны - потребует увеличения государственных расходов, в частности, на обеспечение пропорционально большего количества неработающего населения. Поэтому важно рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом адаптировать структуру налогов, чтобы сделать ее устойчивой в будущем, обеспечивая при этом достаточные налоговые поступления для обеспечения устойчивости бюджета и эффективной и справедливой налоговой системы", - сказал Ашераденс.