Ашераденс: важно понять, как лучше адаптировать налоговую структуру для надежного будущего

Необходимо подумать, как лучше скорректировать налоговую структуру, чтобы обеспечить надежное будущее, заявил сегодня министр финансов Арвилс Ашераденс во время дебатов в парламенте по вопросам экономического развития.
По словам министра, во время работы налоговой группы быстро стало ясно, что фискальная политика тесно связана с экономической политикой страны, поэтому и министр финансов, и министр экономики представляют сегодня свои доклады.
"Я убежден, что именно сейчас, когда геополитическая ситуация в мире динамично меняется, а экономическая система, какой мы ее знаем, быстро фрагментируется, Латвии необходимо выбрать собственную модель устойчивого роста для процветания, принимая во внимание множество факторов", - сказал министр финансов.
По словам министра, в этом году Программа стабильности больше, чем в прошлом, отражает события за пределами Латвии.
"Небольшая открытая экономика всегда зависит от внешних факторов, но война в Украине, изменения в мировом торговом порядке и растущее экономическое влияние Китая, а также неопределенность в отношениях ЕС и США после президентских выборов заставляют четко осознавать наши национальные интересы", - сказал министр, добавив, что главным вопросом является конкурентоспособность Европы.
Европа отстает, ЕС - открытая экономика, а инвестиции растут медленнее, чем у конкурентов, сказал Ашераденс, добавив, что мы уязвимы перед внешними потрясениями.
По словам министра финансов, экономика и общество стран ЕС сталкиваются с демографическими изменениями, быстрым старением, технологическими изменениями, глобализацией и экологическими проблемами.
"Без изменений в политике это, с одной стороны, окажет негативное влияние на устойчивость наших налоговых поступлений, а с другой стороны - потребует увеличения государственных расходов, в частности, на обеспечение пропорционально большего количества неработающего населения. Поэтому важно рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом адаптировать структуру налогов, чтобы сделать ее устойчивой в будущем, обеспечивая при этом достаточные налоговые поступления для обеспечения устойчивости бюджета и эффективной и справедливой налоговой системы", - сказал Ашераденс.
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