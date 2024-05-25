Летний сезон 2024 на Wondersala! Узнай, что уже заявлено

16 августа - ATB

На концертной площадке Wondersala на Андрейсале в Риге выступит звезда мировой танцевальной сцены - легендарный диджей и продюсер ATB.

Концерт ATB в Риге обещает стать незабываемым событием лета 2024 года. Посетители Wondersala на Андрейсале смогут окунуться в мир музыки и танцев под открытым небом, наслаждаясь сетом от самого ATB.

18 августа - The Prodigy

The Prodigy, без сомнения, одна из самых изобретательных, смекалистых и новаторских групп современности. Музыканты, сумевшие вывести британский танцевальный андеграунд на большую сцену и заставить всех двигаться под свой остервенелый ритм.

Неслучайно критики из кожи вон лезли, стараясь придумать для песен The Prodigy новый термин, который совместил бы в себе слова "рок" и "рейв".

Билеты уже в продаже.

24 августа - READY FEST

Этим летом новый городской фестиваль READY FEST подарит зрителям уникальное сочетание представителей латвийской и русской поп-, рок- и рэп-сцены.

24 августа на сцене Wondersala в Риге выступит артист на стыке рока и рэпа, live-звезда Noize MC, прославленный рэп-исполнитель St1m, суперзвезда латышского рэпа Ozols и яркий представитель берлинской хип-хоп-сцены DJ Mishkeen. Также в афише фестиваля значатся российская певица Монеточка, панк-рок-группа "Порнофильмы" и легендарная рэп-группа "Каста" из Ростова-на-Дону.

Своим названием READY FEST символизирует открытость новым музыкальным горизонтам и приглашает любителей различных стилей всех возрастов собраться вместе, чтобы отпраздновать разнообразие музыкальных вкусов на великолепной летней открытой площадке Wondersala.

Больше о мероприятия на Wondersala можно узнать здесь.

30 августа - Борис Брейха

Борис Брейха - музыкант из маленького немецкого города Людвигсхафена - начал заниматься творчеством в 2000-е годы. Дебют диджея состоялся в 2006 году, и уже за два года он сумел добиться мирового признания. На следующий год после дебюта популярный журнал Raveline назвал артиста "Исключительным талантом 2007 года" (Еxceptional talent 2007).

Визитная карточка музыканта - скрытое под венецианской маской лицо. Эта фишка появилась в его образе во время первого выступления на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Борис Брейха Фото: Пресс-фото

Статья написана в сотрудничестве с Wondersala.

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