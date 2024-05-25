Летний сезон 2024 на Wondersala! Узнай, что уже заявлено

В 2024 году концертно-развлекательная площадка под открытым небом Wondersala на берегу Даугавы предложит серию мероприятий, которые понравятся как жителям, так и гостям столицы. Вот что известно на данный момент!
8 июня - Holi Music Festival
На главной сцене выступят самые актуальные на данный момент латвийские музыканты, такие как Carnival Youth, Эмилия, Грета, Patrisha, Prusax и другие.
На другой сцене лучшие диджеи латвийской электронной музыки обеспечат бесконечные танцевальные ритмы.
Holi Music Festival немыслим без красок. По словам организаторов мероприятия, купить цветную пудру можно будет на территории фестиваля. Каждый пакетик весит 50 г, его хватает на четыре цветных броска. Краски Holi безопасны в использовании.
В этом году фестиваль предложит разнообразные развлечения для посетителей всех возрастов, а также вкусную еду и напитки! Любители сладкого не останутся ни с чем - будет сладкая вата, бабл-чай (burbuļtēja), мороженое и другие угощения!
Билеты можно приобрести здесь.
15 июня - "Би-2"
15 июня в рамках мирового тура и в поддержку нового альбома "Аллилуйя" группа "Би-2" выступит в Риге на концертной площадке Wondersala.
На концерте прозвучат как композиции из нового альбома, так и хиты прошлых лет - "Молитва", "Скользкие улицы", "Моя любовь", "Варвара", "Мой рок-н-ролл", Серебро", "Полковнику никто не пишет" и другие песни, исполнение которых на концертах обычно сопровождается хором зрителей.
Билеты на концерт можно приобрести здесь.
14 июня - Artbat
Artbat - украинский диджейский и музыкальный продюсерский дуэт из Киева, в составе которого Артур Кривенко и Виталий "Батиш" Лимаренко.
Они объединились в 2016 году и уже имеют хорошую репутацию в мировой электронной музыке – в частности, группа выступила на вершине бразильской горы на вечеринке Cercle, а видео с их сетом набрало более 31 млн просмотров на YouTube.
Билеты здесь.
23 июня - Лиго на Андрейсале
Хотите спастись от комаров и на следующий день проснуться дома? Wondersala — подходящее место для празднования Лиго! Вход будет бесплатным, информация о артистах будет добавлена здесь!
27 июля - Агатино Ромеро
Агатино Ромеро приобрел широкую популярность благодаря своему хиту Pedro, который был хорошо принят слушателями. Эта песня стала одной из самых известных его работ и способствовала его признанию на международном уровне. Уникальный музыкальный стиль и эмоциональная манера исполнения Ромеро привлекли множество поклонников.
В Риге выступление Ромеро станет особенным событием - это будет прекрасный момент для латвийских поклонников услышать вживую его хит Pedro и другие популярные композиции.
Билеты уже в продаже.
9 августа - We Love The 90’s
в Риге на концертной площадке Wondersala на Андрейсале после прошлогоднего успеха состоится уже второй грандиозный open-air фестиваль We Love The 90's. В числе участников и в этот раз - настоящие легенды танцевальной музыки, без которых не обходилась ни одна дискотека 90-х: 2 Unlimited, Dr. Alban, Nana и Culture Beat.
Билеты можно приобрести здесь.
16 августа - ATB
На концертной площадке Wondersala на Андрейсале в Риге выступит звезда мировой танцевальной сцены - легендарный диджей и продюсер ATB.
Концерт ATB в Риге обещает стать незабываемым событием лета 2024 года. Посетители Wondersala на Андрейсале смогут окунуться в мир музыки и танцев под открытым небом, наслаждаясь сетом от самого ATB.
18 августа - The Prodigy
The Prodigy, без сомнения, одна из самых изобретательных, смекалистых и новаторских групп современности. Музыканты, сумевшие вывести британский танцевальный андеграунд на большую сцену и заставить всех двигаться под свой остервенелый ритм.
Неслучайно критики из кожи вон лезли, стараясь придумать для песен The Prodigy новый термин, который совместил бы в себе слова "рок" и "рейв".
Билеты уже в продаже.
24 августа - READY FEST
Этим летом новый городской фестиваль READY FEST подарит зрителям уникальное сочетание представителей латвийской и русской поп-, рок- и рэп-сцены.
24 августа на сцене Wondersala в Риге выступит артист на стыке рока и рэпа, live-звезда Noize MC, прославленный рэп-исполнитель St1m, суперзвезда латышского рэпа Ozols и яркий представитель берлинской хип-хоп-сцены DJ Mishkeen. Также в афише фестиваля значатся российская певица Монеточка, панк-рок-группа "Порнофильмы" и легендарная рэп-группа "Каста" из Ростова-на-Дону.
Своим названием READY FEST символизирует открытость новым музыкальным горизонтам и приглашает любителей различных стилей всех возрастов собраться вместе, чтобы отпраздновать разнообразие музыкальных вкусов на великолепной летней открытой площадке Wondersala.
Больше о мероприятия на Wondersala можно узнать здесь.
30 августа - Борис Брейха
Борис Брейха - музыкант из маленького немецкого города Людвигсхафена - начал заниматься творчеством в 2000-е годы. Дебют диджея состоялся в 2006 году, и уже за два года он сумел добиться мирового признания. На следующий год после дебюта популярный журнал Raveline назвал артиста "Исключительным талантом 2007 года" (Еxceptional talent 2007).
Визитная карточка музыканта - скрытое под венецианской маской лицо. Эта фишка появилась в его образе во время первого выступления на карнавале в Рио-де-Жанейро.
Статья написана в сотрудничестве с Wondersala.
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