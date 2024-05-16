Фото Группа наркоторговцев подожгла автомобиль, чтобы скрыть запрещенный груз

3 июля 2023 года в Марупе также были задержаны члены организованной преступной группы. Следователи установили, что два человека вместе с лицами, еще не установленными в ходе следствия, образовали организованную группу, приобрели и, с целью сбыта, хранили и перевозили психотропные вещества - 19,3 килограмма метамфетаминсодержащих веществ с содержанием психотропного вещества до 2,12 кг.

Фото: Valsts policija

Установлено, что преступники действовали на международном уровне. Психотропные вещества перемещались через границу Латвии на транспортном средстве, в котором для этого был создан тайник. После пересечения границы с Эстонией члены организованной группы были остановлены и в ходе проверки, чтобы скрыть факт преступления, подожгли автомобиль.

Однако павоохранителям удалось обнаружить в автомобиле тайник с психотропными веществами. Впоследствии при обыске у члена преступной группы была обнаружена и изъята маслянистая жидкость, содержащая 14,6 грамма амфетамина.

Следователи установили, что лидер организованной группы вместе со своей гражданской женой приобрел несколько объектов недвижимости стоимостью около 430 тысяч евро, чтобы скрыть финансовые активы, полученные преступным путем.

Фото: Valsts policija

В ходе обысков также были изъяты ювелирные изделия и другие предметы роскоши – наручные часы и галантерея, автомобили класса люкс общей стоимостью около 500 000 евро, а также наличные деньги – около 100 000 евро. Все имущество и финансовые ресурсы были конфискованы.

В отношении членов преступной группы возбуждено уголовное дело за несанкционированное приобретение, хранение и транспортировку одурманивающих веществ с целью сбыта в крупном размере, перемещение психотропных веществ через границу Латвии в крупном размере и в составе организованной группы, а также за легализацию денежных средств, полученных преступным путем, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Члены группы в качестве меры пресечения были задержаны.

12 апреля было принято решение о направлении уголовного дела в Многопрофильную специализированную прокуратуру для возбуждения уголовного преследования в отношении двух подозреваемых.

В настоящее время досудебное расследование по факту отмывания денег продолжается, отмечают в полиции.

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