Впервые в истории лучшим барменом Балтии стала женщина: "Соперники были равны, но она поразила судей!"

Вчера, 15 мая, в Эстонии прошел финал Diageo World Class Baltic, в ходе которого был определен лучший бармен Балтии. В сентябре счастливчик отправится в Шанхай, где будет представлять весь регион на всемирном финальном соревновании, пишет Limon.ee.
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В этом году лучшие бармены Балтии съехались в Эстонию, где на протяжении двух дней соревновались в приготовлении коктейлей. Всего в финале было четыре тура, в которых участникам надо было представить коктейль собственного сочинения с заранее оглашенным алкогольным напитком в основе. Так, первый тур был посвящен текиле Don Julio, второй - виски Johnnie Walker, третий - джину Tanqueray и последний - виски Singleton.
В финал World Class Baltic прошли два бармена из Литвы и три - из Эстонии. Как рассказал один из организаторов соревнования, отборочные туры начались еще в январе, а о прохождении в финал участники узнали только месяц назад.