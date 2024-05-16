Впервые в истории лучшим барменом Балтии стала женщина: "Соперники были равны, но она поразила судей!"

В этом году лучшие бармены Балтии съехались в Эстонию, где на протяжении двух дней соревновались в приготовлении коктейлей. Всего в финале было четыре тура, в которых участникам надо было представить коктейль собственного сочинения с заранее оглашенным алкогольным напитком в основе. Так, первый тур был посвящен текиле Don Julio, второй - виски Johnnie Walker, третий - джину Tanqueray и последний - виски Singleton.