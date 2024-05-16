Россия объявила в розыск ряд политиков из стран Балтии и Польши

Информация, опубликованная в поисковой базе МВД России, свидетельствует о том, что политики разыскиваются за нарушение российского уголовного законодательства.

В базу разыскиваемых государством-агрессором лиц также включены мэр Паланги Шарунас Вайткус и вице-мэр Саулюс Симе, мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас и вице-мэр Лорета Масилюнене.

В базе данных также есть мэр польского города Мальборк Марек Хажевский, и бывший мэр Бжега Ежи Врембяк.

Во всех случаях указывается, что поводом для розыска стала статья УК РФ, которая не была обнародована.

Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что все действующие и бывшие должностные лица Эстонии, Литвы, Латвии и Польши разыскиваются в связи с уголовными делами, возбужденными в России по статье о разрушении и повреждении памятников советским воинам.

Агентство указывает, что еще в сентябре 2023 года более 170 иностранных граждан, в том числе граждан трех стран Балтии и Польши, были заочно обвинены Следственным комитетом РФ в осквернении памятников.