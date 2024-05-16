Россия объявила в розыск ряд политиков из стран Балтии и Польши

Министерство внутренних дел России объявило в розыск депутата Сейма Яниса Витенбергса (Национальное объединение), бывшего генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, а также ряд других действующих и бывших чиновников из стран Балтии и Польши.
Информация, опубликованная в поисковой базе МВД России, свидетельствует о том, что политики разыскиваются за нарушение российского уголовного законодательства.
В базу разыскиваемых государством-агрессором лиц также включены мэр Паланги Шарунас Вайткус и вице-мэр Саулюс Симе, мэр Паневежиса Ритис Миколас Рачкаускас и вице-мэр Лорета Масилюнене.
В базе данных также есть мэр польского города Мальборк Марек Хажевский, и бывший мэр Бжега Ежи Врембяк.
Во всех случаях указывается, что поводом для розыска стала статья УК РФ, которая не была обнародована.
Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что все действующие и бывшие должностные лица Эстонии, Литвы, Латвии и Польши разыскиваются в связи с уголовными делами, возбужденными в России по статье о разрушении и повреждении памятников советским воинам.
Агентство указывает, что еще в сентябре 2023 года более 170 иностранных граждан, в том числе граждан трех стран Балтии и Польши, были заочно обвинены Следственным комитетом РФ в осквернении памятников.
В сентябре прошлого года СК России возбудил 16 уголовных дел по 143 фактам разрушения или повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Украине. Следователи заочно предъявили обвинения 170 иностранным гражданам.
В феврале стало известно, что российские власти объявили в розыск десятки европейских, в том числе латвийских, политиков и чиновников, а также многих высокопоставленных украинских военных и сотни людей, которых Москва объявила "иностранными наемниками", сражающимися бок о бок с украинцами против российских войск.
Среди них премьер-министр Эстонии Кая Каллас и 59 депутатов Сейма.
В статье, опубликованной в кремлевском рупоре ТАСС, рассказывается, что после "спецоперации" (так в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину), или начала широкомасштабной войны в Украине в 2022 году, в западных странах начались акты вандализма в отношении памятников советским воинам, которые российский МИД решительно осуждает. МИД России назвал это "позорным явлением".
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