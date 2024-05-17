Наступление РФ в Харьковской области: где фортификации?

Нехватка людей, оружия и "серая зона"

Пограничные села Харьковской области были в "серой зоне", где невозможно было строить фортификационные сооружения из-за риска безопасности, считает эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука Александр Коваленко. "После освобождения в 2022 году Харьковской области в пограничной полосе где-то до пяти километров была именно "серая зона", которая не имела фортификаций или постоянных позиций, на которых находились бы силы обороны Украины. Их невозможно было размещать, потому что они простреливались. Там время от времени находились только патрули пограничников. Россияне знали это и воспользовались этим", – говорит Коваленко.

Австрийский полковник, военный историк Маркус Райснер (Markus Reisner) также считает, что из-за постоянных обстрелов российской армией приграничных районов не было возможности построить украинские линии обороны прямо на границе. "Была определенная "серая зона", которую успешно оккупировали россияне", - объясняет эксперт в интервью DW. По той же причине было сложно заминировать эту территорию, говорит он.

Бывший командующий аэромобильными (десантно-штурмовыми) войсками Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец, в свою очередь, считает, что, несмотря на постоянные обстрелы, систему фортификационных сооружений вдоль границы с Россией после деоккупации Харьковской области можно было построить. По его мнению, это могли бы сделать пехотные войска ВСУ - если бы они были прикрыты артиллерией. Но в Харьковской области не хватало для этого ни людей, ни оружия. Якубец убежден, что военно-политическое руководство страны поздно приступило к мобилизации.

Тем не менее, армия РФ затормозила на несколько дней под Волчанском в продвижении дальше вглубь Харьковской области, констатирует Александр Коваленко, - российские солдаты, по всей видимости, уперлись в украинские оборонные сооружения. А это, по мнению эксперта, говорит о том, что определенная система фортификаций в этом районе все же есть.

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