Видео "Глупый вопрос!" - вопрос от CSDD смутил будущих водителей

К Bez Tabu обратился некий зритель, растерявшийся при выполнении вопросов тестового видео по теории ПДД. В вопрос включена видеоиллюстрация ситуации: авто зимой едет по дороге, маршрут продолжается в районе леса. Вопрос теста: каков самый большой риск безопасности движения в изображенной ситуации?

Варианты ответов: в лесу дорожные условия могут существенно отличаться от условий на открытой территории; зимой деревья хрупкие и могут валиться на проезжую часть; из леса могут выбежать заблудившиеся домашние животные; в лесу может дуть сильный вихрь бокового ветра.

В тесте может быть выбран только один из предложенных вариантов. Будущий водитель говорит, что любой из перечисленных вариантов может потенциально угрожать безопасности дороги.

"Не знаю, дадут ли мне права, но здесь я вижу несправедливость и свободу действий! Правильным ответом может быть любой", - говорит зритель.

Представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс прокомментировал: "Нужно уделять большое внимание вопросу, каждому слову в нем. Если это видео-вопрос, видео нужно посмотреть до конца. Нужно внимательно прочитать все варианты ответов. В конкретном вопросе правильный ответ: в лесу дорожные условия могут существенно отличаться от имеющихся на открытой территории. На видео видно, что дорога в лесном массиве обледенела. Также в вопросе спрашивают именно о наибольшем риске безопасности в конкретной ситуации, чем очевидно является обледенение. А вот усомниться в правильности всех предложенных вариантов можно. Например, есть только небольшая вероятность, что из леса выбежит домашнее животное".

Bez Tabu на конкретный вопрос попросила ответить и других водителей. Часть из них ошиблась.

В CSDD сообщили, что с первого раза экзамен по теории сдают около 83% пробующих, экзамен по вождению - около 40%.

Видео: подробнее в сюжете!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!