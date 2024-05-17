Фото Спутниковые снимки показывают уничтоженные российские самолеты и здания на авиабазе в Крыму

Ущерб нанесли двухдневные украинские нападения на Севастополь в Крыму, аннексированный Россией в 2014 году.

На снимках, сделанных американской спутниковой компанией BlackSky и компанией космических технологий Maxar, видно, что на главной взлетно-посадочной полосе Бельбека сгорели два самолета, третий был расположен у защитного вала. На снимках со спутника видно, что пострадали и расположенные поблизости здания.

Фото: @trbrtc/ "X"

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в пятницу в Telegram, что россияне "успешно отразили массированное наступление врага на Севастополь". Развозжаев сказал, что уничтожены "десятки" беспилотников и "более пяти морских дронов". Он добавил, что в городе частично прекратилась подача электричества из-за того, что обломки дрона затронули электроподстанцию.

Фото: @trbrtc/ "X"

Это второй случай нападения украинцев на Бельбек за последние 48 часов.

В Крыму украинская повстанческая группировка "Атеш" после второго удара утверждала в Telegram, что на аэродроме Бельбек также поврежден артиллерийский склад. "В результате детонации были зафиксированы и значительные повреждения инфраструктуры аэродрома".

Фото: @trbrtc/"X"

Однако ни на одном из спутниковых снимков, опубликованных CNN, не было никаких признаков поражения ракетного или артиллерийского склада или вторичной детонации.

Хотя в последнее время Москва, похоже, доминирует на суше, силы Киева добились устойчивого успеха в нанесении ракетных ударов по российскому Черноморскому флоту и атаках морских беспилотников.

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