Смерть в ДТП во время военных учений: погибший - профессиональный военный

Более подробной информации об обстоятельствах и месте происшествия НВС в интересах следствия до сих пор не предоставляют.

Архив LETA свидетельствует, что в армии и раньше случались трагические ДТП. В августе 2008 года в Адажи, двигаясь с Адажской базы на полигон, в аварию попал автомобиль, перевозивший представителей Национальных вооруженных сил. При отклонении от проезжей части дороги он врезался в дерево. В ДТП пострадали десять военнослужащих, двое из которых впоследствии скончались.

Как сообщалось, военнослужащий НВС погиб в четверг, 16 мая, в результате дорожно-транспортного происшествия во время военных учений.

В НВС начато специальное расследование несчастного случая и служебное расследование.

Несчастный случай произошел на месте проведения учений.

НВС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по службе погибшего солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся. НВС оказывают всю необходимую поддержку семье погибшего, включая психологическую.

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