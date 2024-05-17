Смерть в ДТП во время военных учений: погибший - профессиональный военный

Погибший в четверг, 16 мая, в ДТП во время военных учений был военнослужащим профессиональной службы, заверила агентство LETA пресс-офицер командующего Национальными вооруженными силами (НВС) Сандра Брале.
Более подробной информации об обстоятельствах и месте происшествия НВС в интересах следствия до сих пор не предоставляют.
Архив LETA свидетельствует, что в армии и раньше случались трагические ДТП. В августе 2008 года в Адажи, двигаясь с Адажской базы на полигон, в аварию попал автомобиль, перевозивший представителей Национальных вооруженных сил. При отклонении от проезжей части дороги он врезался в дерево. В ДТП пострадали десять военнослужащих, двое из которых впоследствии скончались.
Как сообщалось, военнослужащий НВС погиб в четверг, 16 мая, в результате дорожно-транспортного происшествия во время военных учений.
В НВС начато специальное расследование несчастного случая и служебное расследование.
Несчастный случай произошел на месте проведения учений.
НВС выражают глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по службе погибшего солдата. Семья военнослужащего проинформирована о случившемся. НВС оказывают всю необходимую поддержку семье погибшего, включая психологическую.
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