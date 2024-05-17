В этом году Голубой флаг будет развеваться на трех рижских пляжах

В этом году флаг будет поднят в 17-й раз на пляже в Вакарбулли и в 7-й раз на пляже в Вецаки, что свидетельствует о качестве этих пляжей. Чтобы получить Голубой флаг, пляжи должны соответствовать 33 критериям, касающимся качества воды, обслуживания и управления пляжем, безопасности, экологической информации.

В Риге восемь официальных пляжей - в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, на Румбуле, на озере Бабелитис, Кипсале, Кишэзерсе, Луцавсале и в Луцавсальском заливе. У воды также есть несколько других зон отдыха, но там нет спасателей.

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