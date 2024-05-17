Шлесерс и Барташевич будут вместе участвовать в муниципальных выборах

Как сообщили агентству LETA в ЛПМ, 18 мая в Резекне в Латгальском посольстве "Горс" председатели правлений партий Шлесерс и Барташевич подпишут договор о сотрудничестве.

Как сообщает ЛПМ, в тексте соглашения сторон говорится, что обе стороны категорически осуждают инициированный правительством роспуск Резекненского самоуправления, "реальная цель которого - бесстыдно заменить избранных населением представителей назначенными сверху временными администраторами, что создает опасный прецедент сведения политических счетов в любом латвийском самоуправлении".

Уже сообщалось, что правительственный законопроект о роспуске Резекненской думы поступил в Сейм, но не получил поддержки ответственной комиссии до первого чтения после того, как юридическое бюро Сейма констатировало, что для роспуска Резекненской думы нет правовых оснований.

Как сообщалось, под руководством Барташевича город столкнулся с серьезными экономическими трудностями и оказался не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к невозможности покрыть финансовые обязательства. В этих обстоятельствах распоряжением министра охраны окружающей среды и регионального развития Барташевич был отстранен от должности. Он оспорил свое отстранение в суде.

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