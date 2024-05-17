СМИ: НАТО может отправить военных в Украину для обучения ВСУ

Страны НАТО могли бы отправить своих солдат в Украину, чтобы быстро и качественно подготовить украинские войска, которым этим летом придется отражать новые российские атаки, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отметил источник, сейчас украинские военные проходят обучение и подготовку в Европе - на полигонах в Германии и Польше. Перевозка солдат из Украины в страны Европы и затем обратно занимает много времени.
Учитывая, что в украинской армии есть проблемы с живой силой, Киев обратился к НАТО с просьбой помочь подготовить еще 150 тысяч новых солдат.
Перенос тренировочного процесса в Украину позволит инструкторам быстрее собирать информацию о новостях на фронте, чтобы можно было соответствующим образом корректировать программы обучения, подчеркивают источники.
По мнению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна, отправка инструкторов НАТО в Украину сейчас "кажется неизбежной".
Подобные действия могут поставить под угрозу жизнь инструкторов НАТО, а значит, потребуются дополнительные системы ПВО для защиты инструкторов и полигонов.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон начал дискуссию о возможной отправке западных солдат в Украину.
В начале мая он поставил два условия для отправки французских войск в Украину. Во-первых, российские войска должны прорвать линию фронта, а во-вторых, Украина должна обратиться с просьбой о помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский уже похвалил эту инициативу. Он считает, что западные солдаты могли бы обучать украинские войска и помогать с ремонтом военной техники.
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