WP: Starlink отключились при наступлении РФ под Харьковом

Спутниковые системы Starlink вышли из строя в первый день наступления российских войск в Харьковской области. Об этом со ссылкой на украинских военных в пятницу, 17 мая, пишет американское издание The Washington Post (WP).

По данным журналистов, такое отключение произошло впервые с начала войны России против Украины. Оно помешало военным ВСУ, которые используют Starlink для обеспечения связи и управления разведывательными беспилотниками, отслеживать перемещение российских сил в ходе наступления под Харьковом. "В определенный момент мы остались совершенно слепыми", - рассказал WP командир одной из бригад ВСУ под позывным "Артист". По его словам, в определенный момент дроны "просто пропали".

У частичных успехов российской армии на фронте есть и другие причины