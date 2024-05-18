Герои нового сюжета эстонской передачи Kuuuurija Айвар и Юлле расскажут о том, как маклер, - а тому же еще и подруга - обманом завладела их деньгами, возвращать которые не торопится. Даже несмотря на решение суда. Подробности - в материале Rus.Postimees.
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С такими друзьями и враги не нужны: обманутые маклером жители Эстонии пытаются вернуть десятки тысяч евро
Маклер, о котором пойдет речь, - Рити Кюннапуу, и она занимается этой работой на рынке недвижимости Эстонии уже несколько десятилетий и продолжает заниматься ею по сей день.
О Рити Кюннапуу говорят как о маклере, который перед съемкой объекта готов сделать небольшую паузу, чтобы принести свежие цветы: все для того, чтобы создать наилучшую атмосферу для объявления о продаже.