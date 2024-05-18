С такими друзьями и враги не нужны: обманутые маклером жители Эстонии пытаются вернуть десятки тысяч евро

Герои нового сюжета эстонской передачи Kuuuurija Айвар и Юлле расскажут о том, как маклер, - а тому же еще и подруга - обманом завладела их деньгами, возвращать которые не торопится. Даже несмотря на решение суда. Подробности - в материале Rus.Postimees.