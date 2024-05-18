Мужчине, напавшему на мужа Пелоси, дали 30 лет тюрьмы

Прокуратура просила приговорить нападавшего к 40 годам лишения свободы.

Присяжные еще в ноябре признали, что нападавший виновен в попытке похищения государственного должностного лица и нападении на члена семьи государственного должностного лица.

Нападение вызвало шок в обществе, а также дебаты о политически мотивированном насилии.

Нападение, в ходе которого Пол Пелоси получил серьезные травмы, произошло в конце 2022 года - за несколько дней до выборов в Конгресс США.

Американские СМИ выяснили, что нападавшего интересовали различные теории заговора и ложь, которую по поводу выборов 2022 года в соцсетях распространял бывший президент США Дональд Трамп.

Полиция тогда сообщила, что целью нападавшего было взять спикера Пелоси в заложники и сломать ей колени.

Он хотел добиться того, чтобы спикер передвигалась в инвалидном кресле, чтобы другие члены Конгресса видели, что "у их действий есть последствия", описала мотивы нападавшего полиция.

28 октября 2022 года Дэвид Депейп вломился в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и напал на Пола Пелоси. Спикера Пелоси в тот момент не было дома, но нападавший ясно дал понять, что планировал напасть именно на нее.

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