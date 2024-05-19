VDD оценит высказывания Степаненко и Швецовой о проводимых РФ военных действиях

Депутат Сейма Эдмунд Юревиц обратился к генпрокурору Юрису Стукансу с просьбой выяснить, не усматриваются ли признаки преступного деяния и не должна ли быть применена уголовная ответственность за высказывания Степаненко и Швецовой о проводимых Россией военных действиях.

Юревиц ссылается на заявления Степаненко порталу Delfi о том, что войну в Украине "начали обе страны". Юревиц считает, что и Швецова фактически выразила позицию, что виноваты обе стороны.

"Я считаю, что слова Степаненко и Швецовой однозначно свидетельствуют о сознательном желании исказить факты о полномасштабном военном вторжении России в Украину путем тиражирования нарратива российского преступного режима, что война является продолжением "неудачной, неумелой политики" Украины", - заявил депутат в заявлении.

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