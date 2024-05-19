Словакия: власти говорят, что у премьера Роберта Фицо скоро будет положительный прогноз восстановления после покушения

Тем не менее, Калинак заявил, что состояние премьер-министра по-прежнему тяжелое.

Фицо получил четыре ранения в живот и руку с близкого расстояния, когда он приветствовал сторонников, и, как сообщается, его раны были обширными и сложными с точки зрения оперирования.

Предполагается, что он перенес ряд операций, а последняя была по удалению омертвевших тканей.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток в четверг говорил, что подозреваемый в убийстве Фицо действовал в одиночку и ранее принимал участие в антиправительственных протестах.

После нападения обстановка в словацком обществе остается напряженной, оно сильно поляризовано. Заместитель премьер-министра Роберт Калинак призвал страну встать на путь толерантности и обвинил оппозицию и средства массовой информации в разжигании ненависти.

Фицо вернулся к власти в Словакии после выборов в сентябре прошлого года во главе популистско-националистической коалиции.

Политический климат в стране с тех пор сильно ухудшился, хотя противостояние началось как минимум с 2018 года, когда был убит журналист, расследовавший коррупцию на высоком уровне.

Тогда Фицо был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов.

Его переизбрание стало важным политическим реваншем, достигнутым на платформе, которая включала обещания прекратить военную помощь Киеву и наложить вето на стремление Украины в НАТО, а также другие заявления, более близкие к позиции Москвы, чем Брюсселя.