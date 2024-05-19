Состояние премьер-министра Словакии стабильно улучшается после очередной операции и можно ожидать "положительного прогноза". Об этом сообщил его заместитель.
Словакия: власти говорят, что у премьера Роберта Фицо скоро будет положительный прогноз восстановления после покушения
59-летний Роберт Фицо был тяжело ранен в результате покушения в небольшом городке Хандлова в среду – нападавший выстрелил в него несколько раз. Сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
Официальные лица заявили, что маловероятно, что его перевезут в Братиславу в ближайшие несколько дней.
Тем временем мужчина, обвиняемый в покушении на убийство, предстал перед судом. Суд постановил поместить его под стражу до начала процесса.
Имя предполагаемого нападавшего официально не называется, но словацкие СМИ идентифицируют его как 71-летнего Юрая Цинтулу из города Левице. Газета «Правда» описала Цинтулу как поэта, а газета Sme сообщила, что он был связан со множеством различных политических организаций с различными идеологиями.
Вице-премьер Роберт Калинак заявил в субботу, что различные медицинские процедуры, которым подвергся Фицо, «начинают приносить плоды» и что нет необходимости официально принимать на себя его обязанности.
Он сказал, что в больнице, где лечился премьер-министр, произошло «несколько чудес» благодаря усилиям медицинского персонала.
«Я не могу найти слов благодарности за то, что мы неуклонно приближаемся к этому положительному прогнозу», — добавил он.
Тем не менее, Калинак заявил, что состояние премьер-министра по-прежнему тяжелое.
Фицо получил четыре ранения в живот и руку с близкого расстояния, когда он приветствовал сторонников, и, как сообщается, его раны были обширными и сложными с точки зрения оперирования.
Предполагается, что он перенес ряд операций, а последняя была по удалению омертвевших тканей.
Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток в четверг говорил, что подозреваемый в убийстве Фицо действовал в одиночку и ранее принимал участие в антиправительственных протестах.
После нападения обстановка в словацком обществе остается напряженной, оно сильно поляризовано. Заместитель премьер-министра Роберт Калинак призвал страну встать на путь толерантности и обвинил оппозицию и средства массовой информации в разжигании ненависти.
Фицо вернулся к власти в Словакии после выборов в сентябре прошлого года во главе популистско-националистической коалиции.
Политический климат в стране с тех пор сильно ухудшился, хотя противостояние началось как минимум с 2018 года, когда был убит журналист, расследовавший коррупцию на высоком уровне.
Тогда Фицо был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов.
Его переизбрание стало важным политическим реваншем, достигнутым на платформе, которая включала обещания прекратить военную помощь Киеву и наложить вето на стремление Украины в НАТО, а также другие заявления, более близкие к позиции Москвы, чем Брюсселя.
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