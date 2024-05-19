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За пять месяцев KNAB восемь раз оштрафовал лесника из Алуксненского края

rus.tvnet.lv
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Лес. Иллюстративное фото
Лес. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в этом году восемь раз административно наказывало лесника агентства "Сподра" самоуправления Алуксненского края, сообщили агентству LETA в KNAB.

В семи случаях наказание было применено из-за того, что чиновник не выполнил двухлетний запрет на осуществление служебных полномочий в отношении своего делового партнера.

В одном случае наказание вступило в силу за несоблюдение двухлетнего запрета на получение финансовых средств от коммерсанта, в отношении которого он выполнял функции надзора и контроля.

В семи случаях был применен штраф в размере 130 евро, в одном случае - в размере 100 евро. Общая сумма штрафов составляет 1010 евро.

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