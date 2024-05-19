За пять месяцев KNAB восемь раз оштрафовал лесника из Алуксненского края

В семи случаях наказание было применено из-за того, что чиновник не выполнил двухлетний запрет на осуществление служебных полномочий в отношении своего делового партнера.

В одном случае наказание вступило в силу за несоблюдение двухлетнего запрета на получение финансовых средств от коммерсанта, в отношении которого он выполнял функции надзора и контроля.

В семи случаях был применен штраф в размере 130 евро, в одном случае - в размере 100 евро. Общая сумма штрафов составляет 1010 евро.

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