Исследование: Выводы Запада о российских СМИ оказались ошибочны

В исследовании говорится, что в 2021 году, осознавая вызовы, которые создают цифровые технологии и социальные сети, Кремль учредил Национальный научно-исследовательский институт развития коммуникаций, который ввел концепцию "коммуникационного режима" для регулирования информационно-коммуникационных процессов в России.

Ссылаясь на пояснение Валентины Комлевой, замдиректора по научной работе института, Stratcom пишет, что "коммуникационный режим" - это система норм, правил, принципов, традиций, структур и участников, которая регулирует коммуникационное взаимодействие между властью, СМИ и обществом". В отличие от западных моделей, которые обычно рассматривают контроль над СМИ в диапазоне от свободных до контролируемых, российская модель предполагает различную степень управляемости и институционализации в зависимости от соблюдения "коммуникационного режима".

"Поэтому речь должна идти не о контроле Кремля над системой СМИ, а о его контроле над этими условиями, принципами, нормами и правилами, а также санкциями за их несоблюдение", - поясняется в исследовании.

В Stratcom утверждают, что такой подход демонстрирует стратегический баланс в российских СМИ, где контролируемые государством СМИ сосуществуют с относительно независимыми платформами, например, в Telegram. Однако эти платформы работают в рамках норм, установленных Кремлем, гарантируя, что любая "независимость" останется под контролем государства.

"Спланированная демонополизация власти не обязательно означает независимость администраторов Telegram, поскольку их общение по-прежнему регулируется условиями, принципами, нормами и правилами, контролируемыми Кремлем. Решение Кремля предоставить большую гибкость и независимость некоторым членам Telegram - очень продуманное решение (...) Кроме того, избирательные условия, принципы, нормы и правила правоприменения в России создали хорошо известные правила участия в российском "коммуникационном режиме", где все субъекты СМИ знают, что у них может быть длинный поводок, но если растянуть его слишком сильно, последствия могут быть печальными", - говорится в исследовании.

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