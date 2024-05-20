Видео Военных предупредили не давать свои данные в обмен на скидки на заправке. Компания комментирует

Александр Кезис, руководитель розничной торговли нефтепродуктами: "Рядом находится часть Земессардзе, они приходят в форме и им просто предлагают скидку на кофе и горячие напитки. Но удостоверение мы не просим, ​​ведь это персональные данные. У нас просто есть номер карты, к этому номеру карты мы применяем скидку на кофе".

На что журналисты программы спросили, "но откуда вы знаете, что им можно дать скидку? Должно быть уже какое-то подтверждение", на что Александр Кезис ответил, что определяют "только визуально".

VIADA утверждает, что прекратила сбор и ведение баз данных клиентов. Утверждается, что скидочные карты не имеют идентификации. Поэтому компания не имеет возможности собирать информацию о своих клиентах.

Nekā Personīga выяснила, что если необходимо зарегистрировать виртуальную карту, то система по-прежнему запрашивает данные клиента - электронную почту, номер телефона и данные о рождении. То же самое относится и к карте клиента, где также указывается его имя. Представители VIADA утверждают, что в платежной системе они не видят клиентов - только последние четыре цифры номера платежной карты.

Национальные вооруженные силы не комментируют конкретную ситуацию с VIADA. Они отмечают, что компании, желающие помочь военным, делают это, уведомляя вооруженные силы. Это сделали 17 компаний.