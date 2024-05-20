Несколько недель назад в соцсетях появились предположения рядовых земессаргов о том, что может быть предпринята попытка сбора информации о личном составе армии и Земессардзе. Люди, связанные с военной сферой, публично выражали опасения, что такая деятельность ведется в конкретной компании - на автозаправочных станциях VIADA. Национальные вооруженные силы (НВС) публично не подтверждают, что такая информация была предоставлена военным. Однако несколько депутатов Сейма, которые являются членами Земессардзе, подтвердили, что получали подобные предупреждения, сообщает программа Nekā personīgā.
Видео ⟩ Военных предупредили не давать свои данные в обмен на скидки на заправке. Компания комментирует
В конце 2015 года российская компания “Лукойл” заявила, что продаст свои активы в Латвии и Литве, поскольку в этих странах преобладают антироссийские настроения. Это произошло через 2 года после оккупации Россией территории Крыма и ухода "Лукойл" с украинского рынка.
Сделка состоялась необычайно быстро. Как тогда выразили обеспокоенность эксперты финансовой консалтинговой компании Prudentia, поиск покупателя, очевидно, был осуществлен в сжатые сроки, и трудно понять источники финансирования.
Как отмечает Prudentia, если продавец хочет создать максимальную конкуренцию среди потенциальных покупателей, ему необходимо будет дать им достаточно времени для ознакомления с активами, командой и возможностями рынка. Всего этого не произошло. Единственное, что было известно о покупателе - компания основана в 2013 году, а публично известными инвестициями являются лишь поглощения связанных с "Лукойл" компаний в Украине, Польше и странах Балтии.
В настоящее время бывшими заправками Лукойл управляет компания VIADA.
Как писало издание Dienas Bizness 6 лет назад, станциями управляет компания AMIC Latvia, связанная с австрийскими покупателями станций "Лукойл". Зарегистрировано в Риге, на улице Алисес. В том же здании, где находится офис VIADA.
Возможно, эти двусмысленные связи с австрийцами, которые когда-то участвовали в спасении бизнеса "Лукойл" в Латвии, заставили насторожиться военных, которым начали поступать интересные предложения на заправке VIADA в Айзкраукле.
Янис Кревиц, журналист
На заправках VIADA солдатам и земессаргам предоставляется 30-процентная скидка на кофе при предъявлении карты клиента. Ни в коем случае не показывайте удостоверения личности, потому что именно так собираются сведения о военнослужащих. Однако в компании VIADA поясняют, что произошло огромное недоразумение.
Удостоверение земессарга содержит обширную информацию о его владельце. Единица, которую он представляет, звание, имя, личный код, рост, цвет глаз и группа крови.
Янис Домбрава, депутат Сейма (Национальное объединение):
"Такая информация циркулирует, она была в социальных сетях, и некоторые люди делились ею друг с другом".
Раймонд Чударс, депутат Сейма ("Новое Единство"):
"Поступило сообщение о том, что происходит или предположительно происходит незаконный сбор данных о личном составе Земессардзе. Да, я могу подтвердить, что такая информация дошла до земессаргов".
Улица Алисес 3, Пардаугава. Здание, в котором расположена VIADA LATVIJA, а также компания AMIC Latvia, связанная с австрийскими покупателями заправок "Лукойл".
Начальник отдела розничных продаж нефтепродуктов, который, согласно информации в Интернете, ранее работал в компании LUKOIL BALTIJA R, объясняет, что такая специальная акция для военных действует только на АЗС в Айзкраукле. Идея исходила от местных сотрудников.
Александр Кезис, руководитель розничной торговли нефтепродуктами: "Рядом находится часть Земессардзе, они приходят в форме и им просто предлагают скидку на кофе и горячие напитки. Но удостоверение мы не просим, ведь это персональные данные. У нас просто есть номер карты, к этому номеру карты мы применяем скидку на кофе".
На что журналисты программы спросили, "но откуда вы знаете, что им можно дать скидку? Должно быть уже какое-то подтверждение", на что Александр Кезис ответил, что определяют "только визуально".
VIADA утверждает, что прекратила сбор и ведение баз данных клиентов. Утверждается, что скидочные карты не имеют идентификации. Поэтому компания не имеет возможности собирать информацию о своих клиентах.
Nekā Personīga выяснила, что если необходимо зарегистрировать виртуальную карту, то система по-прежнему запрашивает данные клиента - электронную почту, номер телефона и данные о рождении. То же самое относится и к карте клиента, где также указывается его имя. Представители VIADA утверждают, что в платежной системе они не видят клиентов - только последние четыре цифры номера платежной карты.
Национальные вооруженные силы не комментируют конкретную ситуацию с VIADA. Они отмечают, что компании, желающие помочь военным, делают это, уведомляя вооруженные силы. Это сделали 17 компаний.
Ряд предпринимателей, высоко оценивая роль и вклад солдат и земессаргов в оборону страны, выражают свою поддержку и предлагают солдатам и земессаргам скидки на определенные товары или услуги.
Скидку можно получить, предъявив удостоверение солдата или земессарга, без необходимости сбора персональных данных.
Гатис Лиепиньш, депутат Сейма ("Новое Единство"): "Земессаргам должно быть ясно, что их удостоверение личности не является картой Rimi, с которой можно ходить по магазинам, и они не должны раскрывать свою личность как нацгвардейцев, потому что кадровая информация может быть очень интересна для России. О солдатах НВС, Земессардзе".
Раймонд Чударс, депутат Сейма ("Новое Единство"): "Это заставляет нас задуматься о том, что мы все еще находимся в ситуации, когда враждебные Латвии силы действительно не дремлют. И нам просто нужно быть осторожными".
Возможно, это всего лишь недоразумение, которое перерастет в опасения по поводу необоснованного сбора информации. Но любому военному приходится оценивать, где и когда раскрывать информацию о себе.
Лишь в 2016 году был изменен закон, который позволяет военнослужащим не указывать полное наименование своей должности в официальных декларациях, чтобы избежать возможной угрозы со стороны иностранных спецслужб или террористов. Правда, в нынешних напряженных условиях военнослужащим по-прежнему приходится подавать декларации, и все они видны в общедоступной базе данных VID.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!