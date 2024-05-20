Поезд в Даугавпилсе наехал на лежавшего на рельсах мужчину

По предварительной информации, в 3:10 в ночь на воскресенье в Даугавпилсе на улице Ясмину поезд с 16 вагонами, двигавшийся в направлении Краслава - Даугавпилс, наехал на спящего на железнодорожных путях мужчину 2004 года рождения. Мужчину с травмами доставили в медицинское учреждение.