Поезд в Даугавпилсе наехал на лежавшего на рельсах мужчину

В воскресенье, 19 мая, в Даугавпилсе поезд наехал на мужчину, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
По предварительной информации, в 3:10 в ночь на воскресенье в Даугавпилсе на улице Ясмину поезд с 16 вагонами, двигавшийся в направлении Краслава - Даугавпилс, наехал на спящего на железнодорожных путях мужчину 2004 года рождения. Мужчину с травмами доставили в медицинское учреждение.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
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